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04.03.2025, 10:29

На утилизацию ртутьсодержащих ламп в Актау выделили 28 миллионов тенге

Общество 0 1 087 Ольга Максимова

На обслуживание контейнеров по сбору у населения ртутьсодержащих ламп Актауский городской акимат выделяет почти 28 миллионов тенге. При этом сами контейнеры сломаны и давно перестали служить предназначенной цели, передает Lada.kz.

Контейнер для сбора ртутьсодержащих ламп. Фото автора
Контейнер для сбора ртутьсодержащих ламп. Фото автора

На сайте государственных закупок 21 февраля начался конкурс на услуги по сбору, транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, а также содержание специализированных контейнеров по Актау. Организатором выступил городской отдел ЖКХ.

На проведение работ предварительно выделено 27 862 678 тенге без учета НДС. Прием заявок завершился 27 февраля.

Победителем конкурса стало ТОО «ЭКО ПромKZ». Сейчас статус лота – «на обжаловании».

На плечи потенциального подрядчика лягут обязанности по содержанию 27-ми специальных контейнеров.

Вывоз с контейнерных площадок ртутьсодержащих ламп и приборов должен быть не менее трех раз в неделю. Исполнитель оповещает государственные организации о сроках вывоза ртутьсодержащих ламп. Вывоз ламп производится персоналом исполнителя с соблюдением инструкции по сбору, хранению, транспортированию и приему отходов ртутьсодержащих ламп, с составлением приемо-сдаточного акта. В период обезвреживания ртутьсодержащих ламп, содержание паров ртути в воздухе рабочей зоны не должно превышать 0,01 мг/м3. Персонал, занятый обезвреживанием ртутьсодержащих ламп должен обеспечиваться спецодеждой и средствами защиты органов дыхания, респираторами с патронами марки «Г» или противогазами, лечебно-профилактическим питанием, - перечисляет обязанности подрядчика в технической спецификации заказчик.

Договор с подрядчиком будет заключен до конца 2025 года.

Напомним, оранжевые контейнеры появились в областном центре в 2015 году. На проект акимат Мангистауской области выделил 50 миллионов тенге. С тех пор средства на их содержание из городского бюджета выделяют ежегодно.

Однако практически все контейнеры стоят покореженные, и возможность их эксплуатации по прямому назначению вызывает большие сомнения. Если пройти по адресам их установки, то можно увидеть, что туда сваливают любой мусор.

Ранее также стало известно о том, что на приобретение мусорных контейнеров власти областного центра готовы выделить почти один миллиард тенге.

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