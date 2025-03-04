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04.03.2025, 16:06

Гололёд стал причиной увеличения количества вызовов скорой помощи в Актау

Общество 0 817 Ольга Максимова

В Актау из-за аномальных погодных условий на четверть увеличился поток пациентов у бригад Станции скорой и неотложной медицинской помощи, передает Lada.kz.

Фото жителей села Атамекен
Фото жителей села Атамекен

Жители города с выпадением рекордного количества осадков и образования гололедицы стали чаще вызывать медиков по месту своего нахождения. Если в обычные дни в сутки поступало 750-850 вызовов, то в снежные – 1030-1090. Увеличение количества обращений связано с повышенным уровнем травматизма, обусловленного скользкими дорогами и тротуарами.

Горожане выражают опасения: обильные осадки могут стать причиной опоздания медбригад. Как сообщили в Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, весь их спецтранспорт укомплектован зимними шинами, а задержки на вызов могут быть из-за заторов на дорогах.

Тем временем жители села Атамекен Мунайлинского района запечатлели на фото автомобиль «неотложки», забуксовавший на нечищенной дороге.

Вызов по данному адресу был передан другой бригаде. Вторая бригада выехала, обслужила вызов без опозданий, - прокомментировали ситуацию в медучреждении.

Напомним, не могут проехать по некоторым участкам дорог из-за гололеда и мусоровозы ТОО «Caspiy Operating», особенно в микрорайонах со спусками и подъемами.

 

 

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