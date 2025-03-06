Около одной из школ Актау образовалась дыра в асфальте

В редакцию Lada.kz обратились жители 13 микрорайона. По их словам, возле школы №17 в асфальте появилась яма, что вызывает тревогу у горожан, так как этот участок дороги является основным маршрутом для многих школьников и их родителей передает Lada.kz .

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Сегодня, 6 марта, жители 13-го микрорайона сообщили, что на тротуаре возле школы №17 появилась дыра. Это основная дорога для многих школьников и их родителей.

В этом месте постоянно скапливается вода, из-за чего ходить становится невозможно. Просим вас опубликовать эту информацию, чтобы коммунальные службы приняли меры и предотвратили возможную трагедию, — обеспокоенно заявили горожане.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что дали уже поручение подрядной организации ТОО «Актау Сервис Курылыс».

Ремонтом дороги в ближайшее время займется именно эта организация, — сообщили в акимате.

Напомним, несчастный случай произошел в 15 микрорайоне. Ребенок поскользнулся и попал под струю горячей воды из поврежденной трубы на магистральной теплосети. Сигнал о порыве коммунальные службы получили уже после произошедшего.

В январе 2025 года жители 13 микрорайона уде поднимали вопрос безопасности дороги, ведущей к школе №17. Тогда Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства заверил, что участок отремонтируют.