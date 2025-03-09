Единственную женщину-ветерана ВОВ поздравили с 8 Марта в Актау

Фото пресс-службы Актауского гарнизона

На мероприятие прибыли гости, среди которых были градоначальник Абилкаир Байпаков, командир Военно-морской базы, полковник Есенгали Байботаев, а также начальник управления по делам города Актау подполковник Нурлан Танбаев. Все они пришли, чтобы поздравить ветерана и передать ей поздравительный адрес от имени министра обороны РК.

Кроме того, Ольге Заривняк был преподнесен музыкальный подарок.

Военный оркестр Военно-морских сил исполнил несколько праздничных композиций прямо под окнами ее дома, создавав атмосферу торжественности и уважения.

В знак признания заслуг ей также были вручены цветы и фрукты.

Она родилась в 1927 году в городе Клещели Брестской области, который в настоящее время находится на территории Польши. В годы войны, начиная с 1941 года, она была связистом в партизанском отряде на территории Беларуси. Когда Ольге Заривняк было всего 14 лет наступила Вторая мировая войн, и, помимо отправки важной информации, она активно помогала раненым солдатам. Первые налеты фашистских бомбардировщиков оставили в её памяти самые ужасные воспоминания, и ее героизм и стойкость стали неотъемлемой частью истории той эпохи.

Это знаковое событие еще раз подчеркивает важность бережного отношения к тем, кто внес неоценимый вклад в историю нашей страны. Память и уважение к таким героям должны передаваться из поколения в поколение. Они - наставники и образцы для подражания, навсегда оставшиеся в сердцах и памяти современников, - отметил командир Военно-морской базы, полковник Есенгали Байботаев.

Такой визит стал важным напоминанием о том, что память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны должна сохраняться и передаваться будущим поколениям. Ольга Платоновна, как и другие герои своего поколения, навсегда останется примером мужества и самопожертвования.

Напомним, ранее Ольга Заривнюк рассказала о своем хобби.