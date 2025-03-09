Бесплатные курсы по оказанию первой помощи организовали в Актау

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»

Курс по оказанию первой помощи проводит Александр Попович. Он является инженером по безопасности и охране труда, санитарным инструктором и тактическим медиком.

Занятия включают как теоретическую, так и практическую части и ориентированы более на практику, поэтому рекомендуется надевать удобную одежду. Они будут проходить каждое воскресенье с 16 марта по 4 мая с 13:00 до 16:00 часов в здании молодежного центра в 6 микрорайоне на 2 этаже в конференц-зале.

Ознакомиться с расписанием и заполнить заявку можно здесь.

Подробную информацию можно получить по номеру телефона: +7 (700) 911-72-92 (Давид).

Напомним, ранее волонтеры «Lider.kz» обращались с просьбой о помощи в пополнении оргтехники.