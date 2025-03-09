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09.03.2025, 16:25

Бесплатные курсы по оказанию первой помощи организовали в Актау

Общество 0 1 244 Сергей Кораблев

Волонтерское движение «Lider.kz» выступило организатором бесплатных занятий по оказанию первой помощи, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»
Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»

Курс по оказанию первой помощи проводит Александр Попович. Он является инженером по безопасности и охране труда, санитарным инструктором и тактическим медиком.

Занятия включают как теоретическую, так и практическую части и ориентированы более на практику, поэтому рекомендуется надевать удобную одежду. Они будут проходить каждое воскресенье с 16 марта по 4 мая с 13:00 до 16:00 часов в здании молодежного центра в 6 микрорайоне на 2 этаже в конференц-зале. 

Ознакомиться с расписанием и заполнить заявку можно здесь.

Подробную информацию можно получить по номеру телефона: +7 (700) 911-72-92 (Давид).

Напомним, ранее волонтеры «Lider.kz» обращались с просьбой о помощи в пополнении оргтехники.

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