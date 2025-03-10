Спасатели Мангистау предотвратили подтопление жилых домов в селе Сайотес

В селе Сайотес Мангистауского района из-за быстрого таяния снега произошло подтопление улицы. По данным ДЧС региона, оперативные действия экстренных служб позволили предотвратить затопление жилых домов и устранить угрозу, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве рассказали, что в селе Сайотес Мангистауского района из-за интенсивного таяния снега затопило улицу Толыбай. Данная ситуация вызвала обеспокоенность местных жителей.

В ДЧС подчеркнули, что подтопление частных жилых домов удалось предотвратить.

Благодаря слаженным действиям экстренных служб жилые дома на улице Толыбай удалось уберечь от воды, и угроза была устранена, - говорится в сообщении ДЧС региона.

Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем спасателей.

Напомним, 9 марта пожарная машина застряла в грязи в селе Атамекен.