18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.84
537.4
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.03.2025, 11:14

Пожарная машина застряла в грязи в селе Атамекен

Происшествия 0 2 123 Лиана Рязанцева

Инцидент произошел 9 марта в селе Атамекен Мунайлинского района. После завершения тушения пожара автомобиль спасателей увяз в грязи. Подробности рассказали в пресс-службе ДЧС региона, передает Lada.kz.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Согласно данным ДЧС региона, 9 марта в селе Атамекен Мунайлинского района произошел пожар в бане, пристроенной к частному жилому дому. Возгорание было зафиксировано в 18:00 и полностью ликвидировано к 18:15.

На обратном пути с места происшествия спецтехника ДЧС увязла в грязи на дороге и застряла. Сотрудники оперативно приняли необходимые меры и организовали эвакуацию.

В настоящее время техника перемещена в безопасное место. Инцидент не повлиял на работу службы, и личный состав полностью выполнил поставленные задачи. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

Напомним, на протяжении нескольких лет Lada.kz освещает проблему отсутствия дорог и инфраструктуры в селе Атамекен Мунайлинского района. Несмотря на ежегодные обещания акимата заасфальтировать дороги, ситуация остаётся без изменений. 

В начале февраля редакция Lada.kz уже направляла запрос в акимат Мунайлинского района, чтобы узнать, когда жители села дождутся асфальтированных дорог, которых они добиваются уже несколько лет. Там заверили, что асфальтирование дорог в селе завершат до конца 2025 года.

В январе 2025 года жители пожаловались, что людям приходится пробираться сквозь грязь и лужи. Одни надевают пакеты поверх обуви, другие вынуждены взбираться на заборы. 

В 2016 году на строительство дренажных систем в селах Атамекен и Баскудук обещали выделить 50 миллионов тенге. Еще 100 миллионов тенге планировали направить на приобретение специальной техники для оперативной работы районного акимата.

В марте 2016 года в Атамекене от проливного дождя пострадали 40 домов.

Получить заключение экспертизы и запросить средства на строительство планировали во втором квартале 2017 года. Люди села недоумевают: ежегодную проблему местные власти не могут решить уже несколько лет. 

Кроме того, детям в селе приходится пробираться сквозь грязь и лужи, добираясь до школы. 

В 2024 году в Мунайлинском районном акимате заявляли, что асфальтовым покрытием будет обеспечено 6,8 километра автомобильных дорог к жилому массиву «Жалын» в Атамекене. Строительные работы начались в сентябре 2024 года и должны завершиться до 31 декабря 2025 года. Подрядной организацией выступает ТОО «Нұрлы жол». 

В министерстве сельского хозяйства сообщали, что около 80 процентов сельских жителей будут жить в модернизированных аулах к 2030 году.

А также Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Одной из главных целей Концепции должно было стать формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Жители сельского округа Атамекен в Мангистауской области решили своими силами провести ямочный ремонт дороги.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...