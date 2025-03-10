Пожарная машина застряла в грязи в селе Атамекен

Инцидент произошел 9 марта в селе Атамекен Мунайлинского района. После завершения тушения пожара автомобиль спасателей увяз в грязи. Подробности рассказали в пресс-службе ДЧС региона, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

Согласно данным ДЧС региона, 9 марта в селе Атамекен Мунайлинского района произошел пожар в бане, пристроенной к частному жилому дому. Возгорание было зафиксировано в 18:00 и полностью ликвидировано к 18:15.

На обратном пути с места происшествия спецтехника ДЧС увязла в грязи на дороге и застряла. Сотрудники оперативно приняли необходимые меры и организовали эвакуацию.

В настоящее время техника перемещена в безопасное место. Инцидент не повлиял на работу службы, и личный состав полностью выполнил поставленные задачи. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

Напомним, на протяжении нескольких лет Lada.kz освещает проблему отсутствия дорог и инфраструктуры в селе Атамекен Мунайлинского района. Несмотря на ежегодные обещания акимата заасфальтировать дороги, ситуация остаётся без изменений.

В начале февраля редакция Lada.kz уже направляла запрос в акимат Мунайлинского района, чтобы узнать, когда жители села дождутся асфальтированных дорог, которых они добиваются уже несколько лет. Там заверили, что асфальтирование дорог в селе завершат до конца 2025 года.

В январе 2025 года жители пожаловались, что людям приходится пробираться сквозь грязь и лужи. Одни надевают пакеты поверх обуви, другие вынуждены взбираться на заборы.

В 2016 году на строительство дренажных систем в селах Атамекен и Баскудук обещали выделить 50 миллионов тенге. Еще 100 миллионов тенге планировали направить на приобретение специальной техники для оперативной работы районного акимата.

В марте 2016 года в Атамекене от проливного дождя пострадали 40 домов.

Получить заключение экспертизы и запросить средства на строительство планировали во втором квартале 2017 года. Люди села недоумевают: ежегодную проблему местные власти не могут решить уже несколько лет.

Кроме того, детям в селе приходится пробираться сквозь грязь и лужи, добираясь до школы.

В 2024 году в Мунайлинском районном акимате заявляли, что асфальтовым покрытием будет обеспечено 6,8 километра автомобильных дорог к жилому массиву «Жалын» в Атамекене. Строительные работы начались в сентябре 2024 года и должны завершиться до 31 декабря 2025 года. Подрядной организацией выступает ТОО «Нұрлы жол».

В министерстве сельского хозяйства сообщали, что около 80 процентов сельских жителей будут жить в модернизированных аулах к 2030 году.

А также Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы. Одной из главных целей Концепции должно было стать формирование комфортной сельской среды посредством развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Жители сельского округа Атамекен в Мангистауской области решили своими силами провести ямочный ремонт дороги.