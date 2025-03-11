Пожар в мечети: в каком состоянии находится ребенок

Состояние пострадавшего при пожаре в мечети Жанаозена мальчика улучшилось, передает Lada.kz .

Больница Жанаозена. Фото: 2Gis

Напомним, пожар случился в 17.54 часов 6 марта в мечети Жанаозена. При горении ковра пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали с сильными ожогами верхней части тела в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу.

В медучреждении рассказали, что состояние пострадавшего стабилизировалось: