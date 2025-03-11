Финпирамида «Asar Baspana»: в Актау изъяли почти миллиард тенге наличными

Обещанные квартира и автомобиль достались лишь одному вкладчику из многих тысяч, которые вложились в финпирамиду, передает Lada.kz со ссылкой на Агентство по финмониторингу.

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Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу РК прекратило деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», осуществлявшей деятельность под видом потребительского кооператива. Организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли у 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.

Как рассказали в Агентстве по финмониторингу, в действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».

В результате Туганбаев и его подельники присвоили 3,8 млрд тенге. С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретались на деньги вкладчиков, а оформляли их на родственников Туганбаева.

Разоблачение пирамиды стало неизбежным, и 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности. Ему это не удалось – в ходе следствия серверные данные восстановили.

Установлено, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику.

9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта, изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая «Toyota Land Cruiser 300» и «Lexus 570», оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева были изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге.

Санкцией суда от 11 февраля 2025 года в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.