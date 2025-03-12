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12.03.2025, 10:02

Движение «С добрым сердцем» набирает волонтеров в Актау

Общество 0 1 268 Лиана Рязанцева

В Актау приглашают всех неравнодушных жителей Актау присоединиться к волонтерскому движению «С добрым сердцем». Об этом сообщил директор общественного фонда «Мы люди - мы вместе» Имангазы Досмуханбетов, передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Имангазы Досмуханбетов рассказал, что волонтерское движение «С добрым сердцем» ведет набор добровольцев.

В настоящее время в группе «С добрым сердцем» состоит 40 человек, но мы стремимся привлечь как можно больше неравнодушных жителей Актау. В этом году у нас запланировано множество мероприятий. Если среди горожан есть те, кто готов вносить вклад в добрые дела для города, мы с радостью приглашаем присоединиться, - отметил Имангазы Досмуханбетов.

Волонтёрское движение «С добрым сердцем» и фонд «Мы люди - мы вместе» приглашают всех желающих присоединиться к их инициативе и принять участие в добрых делах. Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (702) 821-06-50.

В субботу, 15 марта, движение «С добрым сердцем» организует субботник на берегу моря.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие.

Погода потеплела, и в эту субботу в 9 утра мы планируем провести очистку побережья. Будем рады принять новых волонтёров в ряды благотворительного фонда «Мы люди - мы вместе». Пакеты и перчатки предоставят организаторы. Сбор на берегу моря напротив торгового центра «Астана». Присоединяйтесь, давайте вместе сделаем мир чище, - сообщил Имангазы Досмуханбетов.

Ранее Lada.kz рассказывала о том, как как живёт и работает благотворительный магазин «Добрый», созданный Имангазы Досмуханбетовым.

К слову, на протяжении длительного времени волонтеры организации готовят горячие обеды, которые доставляются одиноким пенсионерам и инвалидам.

Также в Актау в конце 2024 года появились уникальные ящики по сбору вещей. Первые контейнеры установили перед офисом фонда в 32В микрорайоне, около дома №12. Дополнительные конструкции установили в 14 микрорайоне.

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