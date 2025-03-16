Пассажиры сообщают о задержке рейса Актау-Шымкент

Пассажиры рейса Актау-Шымкент уже более часа ожидают вылета, сидя в самолете, сообщает Lada.kz.
Вылет рейса Актау-Шымкент авиакомпании «FlyArystan» был запланирован в 16:40 часов, но он был отложен. Как говорят пассажиры, пилот сослался на летающие дроны.
В международном аэропорту Актау корреспонденту Lada.kz объяснили, что задержка связана с заправкой воздушного судна. Информацию о квадрокоптерах не подтвердили.
Самолет собирается вылетать в ближайшее время, заверили в воздушной гавани.
Напомним, ранее задержка рейсов в Актау происходила из-за погодных условий.
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