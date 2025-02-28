Задержка рейсов: аэропорт Актау будет закрыт до полудня 28 февраля

Международный аэропорт Актау не будет обслуживать ряд рейсов до 12:00 часов 28 февраля. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Иллюстративное фото: Pixabay

В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Актау временно закрыт до 12:00 часов 28 февраля.

В настоящее время задерживаются 11 рейсов.

Просим вас заранее уточнять информацию о статусе ваших рейсов на официальном сайте аэропорта или по телефону справочного бюро: +7 (7292) 60-97-55, - обратились в эропорту.

Задерживаются следующие рейсы:

FS7298 Актау-Атырау;

FS7275/7276 Актау-Атырау-Актау;

DV731/732 Алматы-Актау-Алматы;

FS7625 Актау-Стамбул;

DV780 Кокшетау-Актау;

FS7375 Астана -Актау;

FS7176 Актау-Алматы;

КС859 Алматы-Актау;

DV1774 Астана-Актау;

J28215 Баку-Актау;

КС313 Астана-Актау.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий важный транспортный узел не принимал и не отправлял рейсы до вечера 27 февраля.

Затем стало известно, что время закрытия аэропорта Актау продлили до утра 28 февраля.