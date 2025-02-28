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28.02.2025, 09:33

Задержка рейсов: аэропорт Актау будет закрыт до полудня 28 февраля

Общество 0 2 472 Сергей Кораблев

Международный аэропорт Актау не будет обслуживать ряд рейсов до 12:00 часов 28 февраля. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Актау временно закрыт до 12:00 часов 28 февраля.

В настоящее время задерживаются 11 рейсов.

Просим вас заранее уточнять информацию о статусе ваших рейсов на официальном сайте аэропорта или по телефону справочного бюро: +7 (7292) 60-97-55, - обратились в эропорту.

Задерживаются следующие рейсы:

  • FS7298 Актау-Атырау;
  • FS7275/7276 Актау-Атырау-Актау;
  • DV731/732 Алматы-Актау-Алматы;
  • FS7625 Актау-Стамбул;
  • DV780 Кокшетау-Актау;
  • FS7375 Астана -Актау;
  • FS7176 Актау-Алматы;
  • КС859 Алматы-Актау;
  • DV1774 Астана-Актау;
  • J28215 Баку-Актау;
  • КС313 Астана-Актау.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий важный транспортный узел не принимал и не отправлял рейсы до вечера 27 февраля.

Затем стало известно, что время закрытия аэропорта Актау продлили до утра 28 февраля.

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