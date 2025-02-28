Задержка рейсов: аэропорт Актау будет закрыт до полудня 28 февраля

Международный аэропорт Актау не будет обслуживать ряд рейсов до 12:00 часов 28 февраля. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Актау временно закрыт до 12:00 часов 28 февраля.
В настоящее время задерживаются 11 рейсов.
Просим вас заранее уточнять информацию о статусе ваших рейсов на официальном сайте аэропорта или по телефону справочного бюро: +7 (7292) 60-97-55, - обратились в эропорту.
Задерживаются следующие рейсы:
Ранее сообщалось, что из-за погодных условий важный транспортный узел не принимал и не отправлял рейсы до вечера 27 февраля.
Затем стало известно, что время закрытия аэропорта Актау продлили до утра 28 февраля.
Комментарии0 комментарий(ев)