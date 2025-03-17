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17.03.2025, 16:07

Житель Актау обнаружил ящик с дымовыми химическими шашками

Общество 0 3 233 Лиана Рязанцева

Житель Актау нашёл ящик с дымовыми химическими (дустовыми) шашками рядом с одним из гаражных кооперативов. Мужчина обеспокоен тем, что они могут представлять опасность для людей. По словам жителя города, о находке он сообщил в полицию, передает Lada.kz.

Фото жителя Актау
Фото жителя Актау

Сегодня, 17 марта, в редакцию Lada.kz обратился житель Актау, который рассказал о находке возле одного из гаражных кооперативов в пригороде. По словам мужчины, он нашёл ящик с дымовыми (дустовыми) шашками.

Как только я обнаружил ящик, сразу позвонил в полицию, ведь если кто-то подожжёт эти шашки, мы все можем отравиться. Это очень опасно. В ящике более 300 штук шашек. Откуда взялись – не знаю, - рассказал мужчина.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что вызов на «102» поступил в 14:55 часов, на место выехали сотрудники ведомства. Более подробную информацию обещали предоставить позже.

Напомним, в регионе неоднократно фиксировались случаи отравления людей, в том числе со смертельным исходом, после дезинсекции в многоквартирных жилых домах. Один из них произошел в Актау в октябре 2023 года. Так, одна из жительниц дома №14 в 7 микрорайоне самостоятельно провела травлю клопов в своей квартире. В результате погибли двое малолетних детей, которые проживали этажом выше. Еще двое несовершеннолетних из этой же семьи попали в больницу.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

Для справки:

Дустовые шашки используются для дезинсекции и дезинфекции помещений. Их применяют для борьбы с насекомыми-вредителями (такими как тараканы, муравьи, клопы) и грызунами. При сгорании или тлении шашки выделяют инсектицидные или токсические вещества, которые уничтожают вредителей. При неправильном использовании могут принести вред здоровью человека, вплоть до летального исхода.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот этот человек который нашёл ящик, очень подозрительный, можно на него всё это повесить ))) Чтобы любопытство вверх не брало )))
17.03.2025, 11:25
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