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17.03.2025, 19:39

Загадочно и опасно: ящик с дымовыми химическими шашками исчез в Актау

Общество 0 1 618 Лиана Рязанцева

История о находке ящика с дымовыми химическими (дустовыми) шашками жителем Актау получила продолжение. По словам мужчины, ящик исчез сразу после отъезда сотрудников полиции. Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции региона и городское управление санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Мужчина, обнаруживший ящик с дымовыми химическими шашками рядом с одним из гаражных кооперативов, рассказал корреспонденту Lada.kz, что ящик исчез сразу после отъезда сотрудников полиции.

Сотрудники полиции приезжали, провели осмотр, но с собой не забрали. Через некоторое время я обнаружил, что ящик исчез. Кто его забрал и куда увезли, я не знаю, - сообщил мужчина.

Редакция Lada.kz обратилась в пресс-службу полиции региона с вопросом о том, кто забрал ящик, и какая служба должна заниматься его утилизацией.

По факту составлен административный протокол по статье 505 (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). Полиция не имеет никакого отношения к утилизации подобных вещей. На место были вызваны сотрудники управления санитарно-эпидемиологического контроля. Наши сотрудники не забирали ящик, - отметили в пресс-службе ведомства.

Главный специалист Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Рамазан Кунай сообщил редакции, что их ведомство также не забирало ящик.

К нам поступил звонок по линии «102» от управления полиции Актау с сообщением об обстоятельствах. Управление попросило полицию направить официальное письмо. На основании этого письма, при необходимости проведения лабораторных исследований и дальнейшей ликвидации, управление уведомит акимат города, так как работы по утилизации не входят в нашу компетенцию, - заключили в ведомстве.

Редакция также ожидает официальный ответ от пресс-службы местной администрации.

Напомним, житель Актау нашёл ящик с дымовыми химическими (дустовыми) шашками рядом с одним из гаражных кооперативов. Мужчина выразил обеспокоенность тем, что они могут представлять опасность для людей. 

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