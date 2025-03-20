Уже неделю жильцы ЖК «Caspian Coast» в Актау сидят без газа

Проблема с подачей газа в ЖК «Caspian Coast», расположенном в 7А микрорайоне, остаётся нерешённой уже семь дней. Жильцы дома с трудом сдерживают эмоции и уже готовы организовать пикет у здания городского акимата. В Мангистауском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq» объяснили, почему газ до сих пор не поступает в квартиры горожан, передает Lada.kz .

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Жильцы ЖК «Caspian Coast» сообщили корреспонденту Lada.kz, что уже седьмой день живут без газа и отопления.

Мы терпим из последних сил. Даже готовы выйти с транспарантами к зданию акимата. Но нас успокаивает тот факт, что они пытаются решить проблему и предпринимают какие-то действия. Обещали дать газ ещё вчера, но выяснилось, что газопровод не выдержал испытания после ремонта. Теперь обещают, что газ появится сегодня. Люди уже на грани, - рассказали жильцы дома.

Исполняющий обязанности главного инженера Мангистауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Али Юсопов рассказал, почему у жильцов ЖК до сих пор нет газа.

В первую очередь хочу выразить благодарность вашей редакции – благодаря вам владелец газопровода обратился к нам за помощью и передал ремонтные работы нашей компании. Наши специалисты выехали на место повреждения и начали проводить восстановительные работы. Место утечки было запаяно, после чего подали давление для проверки, но газопровод его не выдержал. Это указывает на наличие дополнительных утечек. В настоящее время наши специалисты проводят полную проверку газопровода. Имеется риск возникновения аварийной ситуации, - сказал Али Юсопов.

Он отметил, что после выполнения контрольной опрессовки газопровода, при положительном итоге, будет осуществлен пуск газа.

Сегодня ближе к вечеру мы надеемся восстановить газоснабжение в квартирах горожан, - заключил Али Юсопов.

Lada.kz продолжает следить за ситуацией.

Напомним, ранее жильцы ЖК «Caspian Coast» сообщили, что с прошлой пятницы, 14 марта, в их квартирах нет газа. Причиной отключения стало повреждение магистрального газопровода в 7 микрорайоне возле дома №24. Редакции удалось узнать, что данный газопровод находится в частных руках, на балансе ТОО «Джомолунгма», и был поврежден индивидуальным предпринимателем при проведении земляных работ.