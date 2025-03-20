18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
500.32
545.3
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.03.2025, 12:02

Сколько детей названы в честь Наурыза и Амала в Мангистау

Общество 0 795 Лиана Рязанцева

В преддверии Наурыза редакция Lada.kz выяснила, сколько детей получили имя в честь весеннего праздника. Информацию предоставили в Актауском городском отделе регистрации актов гражданского состояния.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По данным ведомства, в Мангистауской области ежегодно называют детей именами Наурыз и Наурызбек.

В отделе РАГС сообщили, что имя Наурыз в 2022 году получили трое детей, в 2023 – двое, а в 2024 – трое. Имя Наурызбек в 2022 году дали шести детям, в 2023 – двум, а в 2024 – четырём. С начала этого года регистраций с такими именами не было.

 В нашем регионе стало популярнее давать имена Амал и Амаль. В 2022, 2023 и 2024 годах имя Амал получили по одному ребёнку. Именем Амаль в 2022 году нарекли двоих детей, в 2023 – трех, а в 2024 – двоих. В этом году таких имён пока не зарегистрировано, - отметили в ведомстве.

Напомним, самыми популярными в Казахстане для девочек стали имена Айлин и Медина: их получили 5,6 тысяч и 5,5 тысяч новорожденных соответственно. Следом идут имена Асылым (5 тыс.), Айша (4,5 тыс.) и Томирис (3,4 тыс.). В общей сложности 135 из тысячи девочек, родившихся в 2024 году, были названы одним из этих имен. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.