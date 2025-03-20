Сколько детей названы в честь Наурыза и Амала в Мангистау

В преддверии Наурыза редакция Lada.kz выяснила, сколько детей получили имя в честь весеннего праздника. Информацию предоставили в Актауском городском отделе регистрации актов гражданского состояния.

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По данным ведомства, в Мангистауской области ежегодно называют детей именами Наурыз и Наурызбек.

В отделе РАГС сообщили, что имя Наурыз в 2022 году получили трое детей, в 2023 – двое, а в 2024 – трое. Имя Наурызбек в 2022 году дали шести детям, в 2023 – двум, а в 2024 – четырём. С начала этого года регистраций с такими именами не было.

В нашем регионе стало популярнее давать имена Амал и Амаль. В 2022, 2023 и 2024 годах имя Амал получили по одному ребёнку. Именем Амаль в 2022 году нарекли двоих детей, в 2023 – трех, а в 2024 – двоих. В этом году таких имён пока не зарегистрировано, - отметили в ведомстве.

Напомним, самыми популярными в Казахстане для девочек стали имена Айлин и Медина: их получили 5,6 тысяч и 5,5 тысяч новорожденных соответственно. Следом идут имена Асылым (5 тыс.), Айша (4,5 тыс.) и Томирис (3,4 тыс.). В общей сложности 135 из тысячи девочек, родившихся в 2024 году, были названы одним из этих имен.