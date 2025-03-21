Операцию по спасению лебедя организовали жители Мангистау

Лебедя-шипуна спасли неравнодушные жители региона. Ослабленную птицу обнаружили в районе поселка Ак Желкен вчера, 20 марта. Люди обратились за помощью к инспекторам и общественникам, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Вчера, 20 марта, на берегу Каспия, в районе поселка Ак желкен (бывший Приморский), был обнаружен лебедь-шипун, от ослабленности с трудом удерживающий шею. Обстоятельство побудило местных жителей организовать операцию по спасению птицы.

Благодаря обращениям неравнодушных на место событий прибыли полицейские, а также представители Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

На постоянной связи находились зоозащитники и руководитель регионального филиала объединения юридических лиц «Республиканская ассоциация рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq balyk».

Лебедя-шипуна достали из воды и увезли в безопасное место для оказания помощи.

Изначальная версия людей, которые к нам обратились, была в том, что на птицу напала собака. Однако внешних признаков ран, крови на лебеде обнаружено не было. Было предположение, что птица болеет. Лебедь находится у территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, - рассказал руководитель регионального филиала объединения юридических лиц «Республиканская ассоциация рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq balyk» Данияр Акимжанов.

Подключились к решению вопроса и сотрудники лаборатории экологии вирусов инстиута микробиологии и вирусологии из Алматы. Научный сотрудник изучил видео и выдвинул предварительные версии.

Видно, что больная птица. Ярко выраженная клиника. Неврологический синдром, характерный при определенных болезнях. Заболевание будет прогрессировать в течение последующих дней с летальным исходом. Прогноз неблагоприятный, - рассказал Айдын Кыдрманов.

Общественники отмечают, что в последнее время население стало проявлять более трепетное отношение к животному миру региона. Положительную динамику надо закреплять и преумножать, считают зоозащитники. Необходимо выработать нулевую терпимость к загрязнению окружающей среды и повышать экологическую грамотность среди населения.

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