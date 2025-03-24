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24.03.2025, 18:20

Дождь в Мангистау: как коммунальщики борются с подтоплением улиц

Общество 0 1 177 Сергей Кораблев

Администрации Актау и Жанаозена рассказали о том, как ведется ликвидация подтоплений из-за дождей на улицах двух крупных городов региона, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Как сообщили в Актауском городском акимате, из-за продолжительных осадков движение внутри микрорайонов областного центра затруднено. Подрядная организация откачивает дождевую воду с внутренних автомобильных и пешеходных дорог.

В настоящее время работы проводятся в 12, 13, 16, 17, 27 и 29 микрорайонах. В процессе задействовано 13 единиц специального оборудования, три единицы спецтехники и 80 сотрудников.

Очистка внутримикрорайонных дорог от воды будет проводиться поэтапно, - заверил Айдар Бисенов, заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

В Жанаозене также ведется активная откачка воды с улиц.

Аналогичная ситуация складывается и в ряде других населенных пунктов, где скопилась дождевая вода, сообщают в ДЧС региона.

В настоящее время ведутся работы в Мунайлинском, Тупкараганском и Каракиянском районах.

Для реализации мероприятий от департамента по чрезвычайным ситуациям привлечено 43 человека личного состава, 11 единиц техники и 10 мотопомп, от местных исполнительных органов – 67 человек, 41 единица техники и семь мотопомп.

Благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось предотвратить значительный ущерб инфраструктуре.

Напомним, по данным мангистауского филиала РГП «Казгидромет», 24 марта в селах Кызан, Уштаган выпал снег. О природном явлении также сообщали жители села Сайотес.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
столько халявной пресной воды. Её очистить и можно туристов поить
24.03.2025, 18:54
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