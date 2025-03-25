«Что творится в городе?»: жители Актау возмутились состоянием нового дорожного покрытия

Новое асфальтовое покрытие на правом съезде перекрестка между 11, 14 и 12 микрорайонами после обильных осадков стало разрушаться. Ситуацию прокомментировали в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

На правом съезде, по словам автовладельцев, образовались ямы, что может существенно «травмировать» нижнюю часть кузова.

Не прошло и двух месяцев, а асфальт уже дырявый. К тому же ливневые стоки расположены криво-косо, - говорит водитель Эльдар.

Горожане считают, что власти в целом не уделяют пристального внимания дорогам в Актау.

Люди, которые отвечают за дороги, которые должны выполнять свою работу и получают за это ежемесячный оклад с налогов народа, вообще видят, что творится в городе?! Невозможно проехать даже 200 метров, чтобы не нарваться на яму. Создается транспортный коллапс. Огромные дыры, разметок нет, стоп-линии по два раза прорисованы – новые делали, а старые не стерли до конца. Что за стыдоба! Только штрафы и налоги растут. Почему не наказывают теми же штрафами тех, кто должен следить за порядком на дорогах?, - сказал один из водителей Михаил.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог признали, что в связи с погодными условиями образовались ямы.

Заказчик данную работу не принял. Составлен дефектный акт. Было направлено требование по исправлению дефектных мест. В настоящее время из-за дождя провести ямочный ремонт не удается. Для предотвращения ДТП ямы временно будут заполнены щебнем, - объяснили в акимате.

В администрации отмечают, аналогичная ситуация произошла с асфальтом в «кармашках» автобусных остановок.

Чиновники отметили, что по договору предусмотрена гарантия строительно-монтажных работ после принятия объекта. Власти пообещали принять скорейшие меры по устранению дефектов на автодороге.

Напомним, правый съезд на перекрестке между 11, 14 и 12 микрорайонами был открыт 31 января в этом году.

Ранее в 28 микрорайоне был обустроен правый съезд на перекрестке дороги возле кафе «Кишмиш». Всего в областном центре планируют обустроить правые съезды на пяти перекрестках.

В этом году содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров обойдется бюджету в 316 330 267 тенге.