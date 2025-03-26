18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.03.2025, 09:52

Мусорная урна ушла под землю в Актау: производитель назвал причины

Общество 0 3 864 Лиана Рязанцева

В ТОО «CaspiPromTekh», занимающемся производством и установкой подземных урн, прокомментировали ситуацию и объяснили причины инцидента в 19 микрорайоне, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

В ТОО «CaspiPromTekh» назвали причины провала мусорных контейнеров под землю на территории ЖК «Рахат-2». 

Мы видим большой интерес к этой теме и готовы разъяснить ситуацию. Важно понимать, что причина случившегося не в конструкции урны, а во внешних факторах. Мы понимаем обеспокоенность горожан и готовы ответить на все вопросы. Урна уже демонтирована и ведутся восстановительные работы, - говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что на сегодняшний день по городу установлено более 30 подземных урн, и казус произошёл только с одной из них.

Подземные урны были установлены по всем техническим нормам. Было проведено уплотнение грунта и предварительные исследования ее устойчивости. Одним их главных факторов стало некачественное восстановление грунта после работ по прокладке коммуникаций (труб, кабелей). Недостаточное уплотнение почвы привело к ее проседанию под воздействием дождей. В марте в Актау выпало 46,3 мм осадков, что в 3 раза превышает месячную норму. Такие объемы воды привели к нестабильности грунта в разных районах города. Еще до ситуации с подземной урной произошел разлом асфальта и смыв грунта на значительном расстоянии от нее. Это свидетельствует о том, что осадки повлияли на всю территорию, а не только на конкретную точку, - отмели в компании.

В ТОО «CaspiPromTekh» также объяснили, почему урна поднялась на поверхность.

По словам представителей компании, причиной стало срабатывание гидравлической системы в экстремальных условиях. Из-за разломов в почве вода проникла под конструкцию, создав избыточное давление, которое вытеснило урну наверх.

В настоящее время подземная урна демонтирована и проходит осмотр. В компании заверили, что в ближайшее время она будет возвращена в эксплуатацию.

Напомним, инцидент произошел на территории ЖК «Рахат-2». По словам жильцов, из-за обильных осадков произошло размытие грунта и новые подземные мусорные контейнеры провалились под землю.

В Актау на подземные мусорные контейнеры хотели потратить почти миллиард тенге.

Директор общественного фонда «Ақтау – менің қалам» и строительной компании ESG Company Данияр Сандыбаев посчитал, что такие урны позволят сделать город чистым и красивым.

На прошлой неделе стало известно, что открытый конкурс на установку подземных мусорных контейнеров был отменен.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
444
444
Неудивительно , всё делается как попало , сразу видно . И при том за огромные суммы.
26.03.2025, 20:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.