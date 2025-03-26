Мусорная урна ушла под землю в Актау: производитель назвал причины

В ТОО «CaspiPromTekh», занимающемся производством и установкой подземных урн, прокомментировали ситуацию и объяснили причины инцидента в 19 микрорайоне, передает Lada.kz .

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В ТОО «CaspiPromTekh» назвали причины провала мусорных контейнеров под землю на территории ЖК «Рахат-2».

Мы видим большой интерес к этой теме и готовы разъяснить ситуацию. Важно понимать, что причина случившегося не в конструкции урны, а во внешних факторах. Мы понимаем обеспокоенность горожан и готовы ответить на все вопросы. Урна уже демонтирована и ведутся восстановительные работы, - говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что на сегодняшний день по городу установлено более 30 подземных урн, и казус произошёл только с одной из них.

Подземные урны были установлены по всем техническим нормам. Было проведено уплотнение грунта и предварительные исследования ее устойчивости. Одним их главных факторов стало некачественное восстановление грунта после работ по прокладке коммуникаций (труб, кабелей). Недостаточное уплотнение почвы привело к ее проседанию под воздействием дождей. В марте в Актау выпало 46,3 мм осадков, что в 3 раза превышает месячную норму. Такие объемы воды привели к нестабильности грунта в разных районах города. Еще до ситуации с подземной урной произошел разлом асфальта и смыв грунта на значительном расстоянии от нее. Это свидетельствует о том, что осадки повлияли на всю территорию, а не только на конкретную точку, - отмели в компании.

В ТОО «CaspiPromTekh» также объяснили, почему урна поднялась на поверхность.

По словам представителей компании, причиной стало срабатывание гидравлической системы в экстремальных условиях. Из-за разломов в почве вода проникла под конструкцию, создав избыточное давление, которое вытеснило урну наверх.

В настоящее время подземная урна демонтирована и проходит осмотр. В компании заверили, что в ближайшее время она будет возвращена в эксплуатацию.

Напомним, инцидент произошел на территории ЖК «Рахат-2». По словам жильцов, из-за обильных осадков произошло размытие грунта и новые подземные мусорные контейнеры провалились под землю.

В Актау на подземные мусорные контейнеры хотели потратить почти миллиард тенге.

Директор общественного фонда «Ақтау – менің қалам» и строительной компании ESG Company Данияр Сандыбаев посчитал, что такие урны позволят сделать город чистым и красивым.

На прошлой неделе стало известно, что открытый конкурс на установку подземных мусорных контейнеров был отменен.