Самые популярные имена новорожденных в Мангистау

В Актауском городском отделе регистрации актов гражданского состояния назвали топ популярных имен для новорожденных, передает Lada.kz .

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В ведомстве рассказали о самых популярных именах для мальчиков и девочек в Мангистау.

Среди имён для мальчиков в 2025 году самыми популярными в Мангистау стали: Мухаммед, Алихан, Айсултан, Алдияр, Нурислам, Хамза и Умар.

Среди имён для девочек в Мангистау в 2025 году в список самых популярных вошли: Айлин, Медина, Айша, Аяла, Томирис, Айкоркем и София.

В прошлом году среди мальчиков самыми популярными были имена Аленур, Амир, Рамазан, Дамир и Ибрахим. Девочек чаще всего называли Хадиша, Айдай, Каусар, Амина и Раяна, - отметили в ведомстве.

Ранее, в преддверии Наурыза, редакция Lada.kz выяснила, сколько детей получили имя в честь весеннего праздника.