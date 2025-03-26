Когда отключат отопление в Актау

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Предварительная дата отключения отопления жилых домов от центрального теплоснабжения – 15 апреля.

В пресс-службе городской администрации отметили, что в зависимости от погоды отопление может быть отключено раньше или позже назначенной даты.

Завершение отопительного сезона происходит при установлении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха (обычно не ниже +8 °C) в течение нескольких суток подряд, — сообщили в акимате Актау.

Согласно прогнозу Gismeteo, в Актау до конца недели дневная температура воздуха поднимется до +18…+19 °C.

Напомним, отопительный сезон в квартирах горожан начался 15 октября 2024 года.

Ранее жители Актау требовали от властей изыскать средства и возможности для проведения полной реконструкции внутримикрорайонной тепловой сети, которую не проводили много лет. Об этом свидетельствуют множественные порывы трубопроводов теплоснабжения, происходящие с завидной регулярностью и зачастую в одних и тех же местах. О проблеме, которая берет свои корни с начала отопительного сезона, рассказали жители 4 микрорайона.

Реконструкция тепловых сетей в Актау началась в мае 2024 года. Более 5 месяцев жители областного центра обходились без горячей воды. Завершились работы 12 октября.

К слову, ранее в городской администрации обещали завершить реконструкцию до конца сентября.

Проводимые работы сопровождались жалобами со стороны горожан: из-за выкопанных повсеместно траншей как пешеходы, так и автомобилисты испытывали трудности в передвижении. От процесса пострадал и зеленый фонд: жители Актау отметили, что рабочие на местах оставляли после проведения реконструкции выкорчеванные деревья.

Правительством выделено 5 млрд тенге на реконструкцию магистральных теплосетей Актау.