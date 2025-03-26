18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.03.2025, 13:46

Когда отключат отопление в Актау

Общество 0 4 977 Лиана Рязанцева

В пресс-службе городского акимата назвали предварительную дату завершения отопительного сезона, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Предварительная дата отключения отопления жилых домов от центрального теплоснабжения – 15 апреля.

В пресс-службе городской администрации отметили, что в зависимости от погоды отопление может быть отключено раньше или позже назначенной даты.

Завершение отопительного сезона происходит при установлении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха (обычно не ниже +8 °C) в течение нескольких суток подряд, — сообщили в акимате Актау.

Согласно прогнозу Gismeteo, в Актау до конца недели дневная температура воздуха поднимется до +18…+19 °C.

Напомним, отопительный сезон в квартирах горожан начался 15 октября 2024 года. 

Ранее жители Актау требовали от властей изыскать средства и возможности для проведения полной реконструкции внутримикрорайонной тепловой сети, которую не проводили много лет. Об этом свидетельствуют множественные порывы трубопроводов теплоснабжения, происходящие с завидной регулярностью и зачастую в одних и тех же местах. О проблеме, которая берет свои корни с начала отопительного сезона, рассказали жители 4 микрорайона. 

Реконструкция тепловых сетей в Актау началась в мае 2024 года. Более 5 месяцев жители областного центра обходились без горячей воды. Завершились работы 12 октября.

К слову, ранее в городской администрации обещали завершить реконструкцию до конца сентября.

Проводимые работы сопровождались жалобами со стороны горожан: из-за выкопанных повсеместно траншей как пешеходы, так и автомобилисты испытывали трудности в передвижении. От процесса пострадал и зеленый фонд: жители Актау отметили, что рабочие на местах оставляли после проведения реконструкции выкорчеванные деревья.

Правительством выделено 5 млрд тенге на реконструкцию магистральных теплосетей Актау. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.