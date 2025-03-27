Первый юбилей: какая обстановка с Covid-19 в Мангистау

Ровно пять лет назад в Мангистау зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Регистрируются ли случаи заболевания КВИ сейчас, lada.kz рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Мадина Рахметова. Фото: Департамент санэпидконтроля МО

В 2020 году 27 марта в регионе выявлен первый зараженный Covid-19. Если в период первого карантина регистрировали единичные случаи КВИ, то после его послабления летом страну накрыла волна, в ходе которой счет шел на десятки заболевших в сутки. У аптек стояли огромные очереди, был дефицит лекарств и оборудования, переполненные больницы, а власти отрицали высокий уровень смертности из-за коронавирусной пневмонии.

Как и прогнозировали эпидемиологи, спустя годы короновирус стал обыденностью наряду с привычными сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом. Появился эффективный протокол лечения, поэтому случаи летального исхода единичны.

В Мангистау в 2024 году было зафиксировано 108 случаев заболевания КВИ. С начала этого года 10 случаев (в январе 3, в феврале 5 и в истекший период марта 2 случая). В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 66 человек, заболевших КВИ.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что все заболевшие - взрослые, и обращались к медикам с жалобами на легкие и умеренные симптомы респираторных заболеваний.