Борьбу с наркобизнесом усиливают в Мангистау

За три месяца текущего года, по данным полиции, за наркоправонарушения к уголовной ответственности привлечено 94 человека. Глава региона Нурдаулет Килыбай поручил усилить борьбу в этом направлении, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото: temryuk.ru

В Актау прошло заседание межведомственного штаба по вопросам противодействия наркомании и наркобизнесу.

По данным областного департамента полиции, за первые три месяца 2025 года в регионе выявлено 136 правонарушений, связанных с наркотическими веществами. К уголовной ответственности привлечено 94 человека, причастных к незаконному обороту наркотиков. Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий было уничтожено 240 граффити-надписей, рекламирующих магазины наркотиков, а в результате мониторинга в социальных сетях и мессенджере Telegram деятельность 263 сайтов была направлена на блокировку.

По информации областного департамента полиции, в прошлом году было зарегистрировано 883 факта правонарушений среди молодежи.

В регионе реализуется ряд инициатив по профилактике наркомании. В частности, в целях усиления борьбы с синтетическими наркотиками был запущен бот-чат Telegram «Stop Synthetic Mangystau», где жителям была предоставлена возможность анонимно присылать информацию о правонарушениях, связанных с наркотиками. На постоянной основе проводятся профилактические встречи и общественные рейды, организованные молодежными ресурсными центрами.

С начала года организовано 220 профилактических мероприятий по борьбе с распространением и употреблением наркотических средств.

На заседании исполняющая обязанности руководителя управления образования Мангистауской области Гульбану Кызылгулова рассказала о проводимой работе по борьбе с наркотиками в организациях образования. В рамках Комплексного плана на 2023-2025 годы совместно с департаментом полиции проводятся мероприятия, в школах и колледжах с участием родителей организованы семинары, лекции, круглые столы и различные собрания.

Кроме того, в целях повышения правовой грамотности школьников и молодежи, профилактики наркотической зависимости запущен проект «QR-профилактика». Гульбану Кызылгулова отметила, что учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере по области, нет.

Глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул необходимость дальнейшего усиления мер по борьбе с наркоманией, подчеркнув, что профилактика наркотиков является общей задачей не только правоохранительных органов, но и всего общества.

Напомним, как в Актау работает чат-бот Telegram для борьбы с наркоторговлей.