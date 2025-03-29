18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.42
542.08
6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.03.2025, 12:33

Борьбу с наркобизнесом усиливают в Мангистау

Общество 0 1 640 Сергей Кораблев

За три месяца текущего года, по данным полиции, за наркоправонарушения к уголовной ответственности привлечено 94 человека. Глава региона Нурдаулет Килыбай поручил усилить борьбу в этом направлении, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото: temryuk.ru
Фото: temryuk.ru

В Актау прошло заседание межведомственного штаба по вопросам противодействия наркомании и наркобизнесу.

По данным областного департамента полиции, за первые три месяца 2025 года в регионе выявлено 136 правонарушений, связанных с наркотическими веществами. К уголовной ответственности привлечено 94 человека, причастных к незаконному обороту наркотиков. Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий было уничтожено 240 граффити-надписей, рекламирующих магазины наркотиков, а в результате мониторинга в социальных сетях и мессенджере Telegram деятельность 263 сайтов была направлена на блокировку.

По информации областного департамента полиции, в прошлом году было зарегистрировано 883 факта правонарушений среди молодежи.

В регионе реализуется ряд инициатив по профилактике наркомании. В частности, в целях усиления борьбы с синтетическими наркотиками был запущен бот-чат Telegram «Stop Synthetic Mangystau», где жителям была предоставлена возможность анонимно присылать информацию о правонарушениях, связанных с наркотиками. На постоянной основе проводятся профилактические встречи и общественные рейды, организованные молодежными ресурсными центрами.

С начала года организовано 220 профилактических мероприятий по борьбе с распространением и употреблением наркотических средств.

На заседании исполняющая обязанности руководителя управления образования Мангистауской области Гульбану Кызылгулова рассказала о проводимой работе по борьбе с наркотиками в организациях образования. В рамках Комплексного плана на 2023-2025 годы совместно с департаментом полиции проводятся  мероприятия, в школах и колледжах  с участием родителей организованы семинары, лекции, круглые столы и различные собрания.

Кроме того, в целях повышения правовой грамотности школьников и молодежи, профилактики  наркотической зависимости запущен проект «QR-профилактика». Гульбану Кызылгулова отметила, что учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере по области, нет.

Глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул необходимость дальнейшего усиления мер по борьбе с наркоманией, подчеркнув, что профилактика наркотиков является общей задачей не только правоохранительных органов, но и всего общества.

Напомним, как в Актау работает чат-бот Telegram для борьбы с наркоторговлей.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.