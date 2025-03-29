На субботнике в Актау собрали 15 тонн мусора

В Актау в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» прошел субботник, в ходе которого с набережной вывезли 15 тонн мусора, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в ЦОК

По информации пресс-службы Актауского городского акимата, уборка проходила сегодня, 29 марта, на набережной от 15 до 4 микрорайона, включая Скальную тропу.

К мероприятию привлекли около 600 человек, задействовали 30 единиц техники. В результате вывезено 15 тонн мусора.

Кроме того, около памятника Тобаниязу Алниязулыв 12 микрорайоне высажено 50 деревьев.

В дальнейшем эти работы будут продолжены и находиться под контролем акимата, - отметил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Асет Басбаев.

Напомним, сегодня жители сообщали о внушительном количестве мусора, скопившегося в 200 метрах от автодороги в 18А микрорайоне, около забора экс-резиденции главы государства. Несанкционированная свалка растянулась на несколько километров.