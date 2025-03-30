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30.03.2025, 13:30

Жителей Актау ждёт лето без горячей воды

Общество 0 4 332 Лиана Рязанцева

С началом второго этапа реконструкции магистральных тепловых сетей в Актау отключат горячую воду. Об этом сообщили в управлении энергетики и ЖКХ региона, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Редакция Lada.kz направила запрос в ГКП «КЖСА», ТОО «МАЭК» и областной акимат с вопросом о том, будет ли горячее водоснабжение отключено одновременно с завершением отопительного сезона.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что решение об отключении горячего водоснабжения зависит от ТОО «МАЭК». Если поставщик прекратит подачу горячей воды, они также вынуждены будут приостановить снабжение.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что в случае начала проведения реконструкции тепловых сетей в городе горячее водоснабжение будет отключено одновременно с отоплением. Решение о начале реконструкции принимает управление жилищно-коммунального хозяйства региона.

В управлении энергетики и ЖКХ региона корреспонденту Lada.kz сообщили, что горячее водоснабжение отключат сразу после завершения отопительного сезона, так как в этот период начнутся работы по реконструкции тепловых сетей.

Ранее в пресс-службе городского акимата назвали предварительную дату завершения отопительного сезона. 

 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Подскажите мне, пожалуйста, когда (год) была горячая вода летом???
30.03.2025, 16:40
zloyfil
zloyfil
Никогда такого не было, и вот - опять...
30.03.2025, 14:29
Банкир
Банкир
так она тёплая из холодного крана течёт. Главное, что была ВОДА, а не жижа
30.03.2025, 13:03
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Всю осень- зиму- весну толком не было питьевой воды ( нижняя зона 9 этаж ), этот сезон будет не лучше... Если не ещё хуже.
30.03.2025, 11:20
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