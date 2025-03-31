Бесхозный фонтан в центре Актау: кто займется его благоустройством?

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В городском акимате по-прежнему заявляют, что достопримечательность находится на балансе поликлиники №1.

Власти указали территорию, принадлежащую медучреждению. Получается, что, согласно проекту, туда как раз-таки и входит сквер с данным фонтаном.

В руководстве поликлиники №1 и в управлении здравоохранения отрицают свою причастность к владению данным участком, ссылаясь на технический паспорт объекта.

В городской администрации на этот счет заявили, что если в поликлинике отрекаются от сквера с фонтаном и ничего не предпримут, то в течение месяца чиновники сами проведут его благоустройство.

Напомним, состояние заброшенного фонтана в сквере 7 микрорайона вызвал вопросы у горожан.