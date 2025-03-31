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31.03.2025, 12:41

Бесхозный фонтан в центре Актау: кто займется его благоустройством?

Общество 0 1 981 Сергей Кораблев

Корреспондент Lada.kz продолжил поиски хозяина  заброшенного и замусоренного фонтана перед поликлиникой №1.

Фото автора
Фото автора

В городском акимате по-прежнему заявляют, что достопримечательность находится на балансе поликлиники №1.

Власти указали территорию, принадлежащую медучреждению. Получается, что, согласно проекту, туда как раз-таки и входит сквер с данным фонтаном.

В руководстве поликлиники №1 и в управлении здравоохранения отрицают свою причастность к владению данным участком, ссылаясь на технический паспорт объекта.

В городской администрации на этот счет заявили, что если в поликлинике отрекаются от сквера с фонтаном и ничего не предпримут, то в течение месяца чиновники сами проведут его благоустройство.

Напомним, состояние заброшенного фонтана в сквере 7 микрорайона вызвал вопросы у горожан.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Согласен на 100%, если акимат заберёт себе землю с мини парком и фонтаном, то там появиться очередной ЖК.
31.03.2025, 11:30
fox1167
fox1167
"в поликлинике отрекаются от сквера с фонтаном"-----не понимаю политику медучреждения! Что в этом плохого что вам принадлежит сквер с фонтаном? Приведите в порядок фонтан и поддерживайте чистоту поливайте деревья! Всё! Уж если акимат приберёт этот участок к своим рукам то всё! Амбец! Продадут землю очередному барыге и ждите новую стройку!
31.03.2025, 09:44
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