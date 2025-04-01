Автодорогу закроют на два дня в Актау

В Актау временно закроют дорогу между 11А и 8А микрорайонами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации, передает Lada.kz .

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Проезд будет закрыт на сутки – с 10:00 часов 1 апреля до 20:00 часов 2 апреля. Это связано с ремонтными работами дорожного покрытия, которые проводит подрядчик по замене инженерных коммуникаций.

Ответственное за эти работы - АО «Алматыинжстрой» - просит жителей города с пониманием отнестись к причиненным временным неудобствам, - отметили в акимате.

Ранее Lada.kz сообщала о реконструкции автомобильной дороги от СпецЦОНа до автозаправочной станции «Нурас» до 10 апреля 2025 года. Из-за работ будет ограничено движение на участке от перекрестка автозаправочной станции «Кездесу» до перекрестка у «Тойота центр».