Вот это поворот! В дорожное движение Актау внесли изменение

В одном из микрорайонов областного центра появился дополнительный правый поворот, передает Lada.kz.
В Актау рядом с ЖК «Альбион», что в 19 микрорайоне, дополнительно организован правый поворот. Теперь водители могут свободно проезжать, независимо от сигнала светофора.
Эти изменения направлены на улучшение дорожного движения и снижение количества заторов, отметили в городском акимате.
Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог призывает водителей учитывать изменения в схеме перекрёстка, обращать внимание на дорожные знаки и строго соблюдать правила дорожного движения, - сказано в сообщении горадминистрации.
Напомним, в областном центре временно закрыли дорогу между 11А и 8А микрорайонами.
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