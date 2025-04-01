Вот это поворот! В дорожное движение Актау внесли изменение

Фото Актауского городского акимата

В Актау рядом с ЖК «Альбион», что в 19 микрорайоне, дополнительно организован правый поворот. Теперь водители могут свободно проезжать, независимо от сигнала светофора.

Эти изменения направлены на улучшение дорожного движения и снижение количества заторов, отметили в городском акимате.

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог призывает водителей учитывать изменения в схеме перекрёстка, обращать внимание на дорожные знаки и строго соблюдать правила дорожного движения, - сказано в сообщении горадминистрации.

Напомним, в областном центре временно закрыли дорогу между 11А и 8А микрорайонами.