Придется подождать! В Актау отменили конкурс на ямочный ремонт автодорог внутри микрорайонов

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Жители Актау с нетерпением ждут, когда отремонтируют асфальтовое покрытие. Жалобы на плохое состояние автодорог и тротуаров от водителей поступают в редакцию ежедневно. Однако процесс определения подрядчика, который займется работами, а следовательно, и дата начала ремонта, сдвигаются.

Напомним, в этом году на содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров из городского бюджета выделили 316 330 267 тенге. На эти средства планируется отремонтировать 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Прием заявок был завершен 16 марта. Как сообщили в Актауском городском отделе ЖКХ, один из участников конкурса обжаловал его итоги, поэтому конкурс был отменен.