«Золотые» туалеты: в каком состоянии общественные уборные в Актау сейчас

Корреспондент Lada.kz проверил состояние общественных модульных туалетов за 87 миллионов тенге, расположенных вдоль городской набережной и у флагштока в 12 микрорайоне.

Фото: Lada.kz

С наступлением весны и связанным со временем года потеплением жители Актау совершают больше пеших прогулок по набережной, поэтому, как бы это не звучало, необходимость в общественных туалетах возрастает.

Корреспондент Lada.kz проверил текущее состояние модульных уборных, на которые в свое время городская администрация потратила 87 миллионов тенге.

Так, на момент мониторинга туалет в 12 микрорайоне функционировал, был доступен для населения и находился в удовлетворительном санитарном состоянии. При этом, в некоторых местах объекта можно заметить мелкие повреждения.

На набережной в 5А микрорайоне уборная была закрыта, в том числе для маломобильных групп населения. Нужно отметить, что именно на этот туалет чаще всего поступают жалобы от населения – люди попросту не могут в него попасть. Здесь, как и в предыдущем случае, также видны повреждения.

Модульный туалет на набережной напротив торгового центра «Астана» работал. В помещении проводили уборку.

Помимо уборных за 87 миллионов тенге, вдоль моря имеются и другие. Так, помещение для справления естественных нужд, расположенное в 9А микрорайоне, не функционировало, поэтому его состояние проверить не удалось.

Еще одна уборная расположена на набережной 15 микрорайона. Она во время мониторинга была открыта. Несмотря на чистоту, объект уже нуждается в косметическом ремонте: в некоторых местах облупилась краска, видны потеки.

Уборная, что у начала Скальной тропы в 4А микрорайоне, также доступна для горожан.

Во всех открытых к посещению объектах прикреплен обслуживающий персонал, выдается туалетная бумага. Помимо корреспондента Lada.kz, доступность уборных и чистоту в них отмечают и сами горожане, правда, связывают явление не с заботой о местных жителях.

Наверно, туалеты стали чаще убирать и они такие чистые, потому что из-за проекта «Актау – столица тюркского мира» в город приедет много иностранных гостей, - шутливо подмечают люди.

В пресс-службе Актауского городского акимата сообщили, что обслуживанием туалетов занимается ООИ «Әділет».

В заключенный с организацией договор входит полное обслуживание всех модульных туалетов, которое ведется за счет полученной предпринимателем прибыли от населения, которое их посещает. Дополнительных средств из бюджета не выделялось. По указанным уборным, что не функционируют: в данный момент в них проводятся ремонтные работы, - сообщили в акимате.

В администрации добавили, что туалеты в ближайшее время будут функционировать с 07:00 до 00:00 часов.

У нас готовятся QR-коды. Когда их разместят на уборных, объекты будут работать круглосуточно, - пояснили в администрации.

Нужно отметить, что жители Актау не раз жаловались на то, что променад вдоль набережной нередко превращается в настоящее испытание из-за того, что зачастую общественные туалеты закрыты и справить в них нужду не представляется возможным. К слову, даже за деньги: буквально в прошлом году в связи с техническими неполадками QR-код для оплаты за поход в туалет не работал.

Кроме того, люди нередко указывали и на удручающее санитарное состояние вышеуказанных мест. Чиновники в ответ на это отмечали неподобающее поведение некоторых посетителей, которые занимались откровенным вредительством в модульных туалетах.