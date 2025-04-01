В Актау продолжается скандал вокруг школы «Gasyr Lyceum»

Школа «Gasyr Lyceum» до текущего момент должна крупные суммы, внесенных за обучение, многим родителям. Законные представители бывших учеников боятся, что деньги им так и не вернут, передает Lada.kz .

Фото учителей лицея

Издание Lada.kz ранее освещало скандалы, связанные с деятельностью этого учебного заведения.

В декабре 2024 года группа педагогов прислала видеообращение, в котором они заявили, что уже два месяца не получают заработную плату. Все обращения учителей к руководству лицея заканчиваются лишь пустыми обещаниями.

Позже в редакцию обратился директор школы «Gasyr Lyceum» Даулет Есенгельды с сообщением о том, что вопрос с выплатой заработной платы решен: все сотрудники лицея получили оплату за ноябрь.

В феврале 2025 года учителя и родители снова обратились с сообщением, что администрация школы не выполнила обязательства по перечислению пенсионных взносов в ЕНПФ и оплате обязательного медицинского страхования, что нарушает их права на социальные гарантии. Также родителей учеников не устраивало качество учебного процесса из-за острой нехватки преподавателей, которые ушли вследствие невыполнения работодателем своих обязательств.

Сегодня, 1 апреля, в редакцию Lada.kz снова обратилась родительница, чей ребенок посещал «Gasyr Lyceum» и был вынужден уйти из-за неудовлетворительного процесса обучения. Деньги им так и не вернули.

Как рассказала Галина Балмуханова, она привела свою дочь в эту школу 1 сентября 2024 года, однако после первой четверти была вынуждена забрать документы. Причиной такого решения стало падение уровня знаний школьницы.

Эту школу очень сильно рекламировали, в том числе публичные люди, обещали сильный преподавательский состав. Я повелась на рекламу и зачислила дочь. Но все случилось по-другому – успеваемость снизилась, она начала плакать, жаловаться, и я решила не травмировать подростка и забрать документы, - рассказала Галина Балмуханова.

Забрать документы оказалось легко, а вот деньги за обучение – нет. Плату брали сразу за весь учебный год. Галина Балмуханова внесла за обучение 1 млн тенге. Позже выяснилось, что школа заключала с родителями договоры с разными суммами – у кого-то сумма составляла миллион тенге, а у кого-то – 1,6 млн тенге.

Деньги обещали вернуть тремя траншами с декабря 2024 по март 2025 года, однако до сих пор родительница не получила ни копейки.

Я вносила плату одним куском, так они требовали. Пусть и возвращают сразу все. Остальные родители тоже не получили возврата средств, - говорит Галина Балмуханова.

Сегодня она пришла, чтобы снова требовать возврата средств. Но, по словам женщины, охрана школы препятствовала проходу в здание и даже угрожала вызвать полицию. Потом ее все-таки впустили для разговора с дирекцией и юристом учебного заведения.

Они мне сказали, что мои заявления не являются основанием для возврата средств. Сказали, что нужно брать гарантийное письмо. Зачем мне их гарантийное письмо, это филькина грамота. Мне нужны мои деньги за неоказанную услугу. Снова кормят обещаниями, теперь говорят, что отдадут до 1 июня. Но, я предполагаю, что к этому времени они могут закрыться, и поминай, как звали. Уже сейчас они убрали свое учреждение из 2Gis, учеников у них очень мало, - говорит женщина.

Галина Балмуханова и остальные родители, которые не получили возврата средств за обучение, больше не намерены верить обещаниям и будут обращаться в компетентные органы.