Еще один участок дороги перекроют в Актау

Недоступен для проезда на один день станет еще один отрезок автодороги областного центра, передает Lada.kz .

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: акимат Актау

Как сообщили в городском акимате, 2 апреля временно закроют пересечение дорог между 34, 34А, 32, 32А микрорайонами.

На этом перекрестке с 09:00 до 14:00 часов в рамках проведения ямочного ремонта будет производиться укладка асфальта.

Напомним, в этом году планируется провести ямочный ремонт 12 769 квадратных метров автодорог.

Кроме того, до вечера 2 апреля временно закроют дорогу между 11А и 8А микрорайонами.