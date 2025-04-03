Рыбаки Форт-Шевченко записали видеообращение к акиму области

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По словам рыбаков, им не выдают разрешений на вылов рыбы, в частности, сазана и кефали. При этом, как утверждают авторы обращения, отказ объясняется «выдуманными причинами».

Рыбаки заявляют, что лишены возможности зарабатывать честным трудом, несмотря на многолетний опыт и наличие необходимого оборудования. Они просят обратить внимание на ситуацию и разобраться в причинах отказов.

Руководитель регионального филиала объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq balyk» Данияр Акимжанов занимается среди прочего защитой прав вышеупомянутой категории граждан, занимающихся выловом промысловой рыбы.

У большинства честных рыбаков, которые ловят кефаль и сазана, разрешение есть. Однако им запрещают выходить на лодках по ночам. Они обратились к нам и попросили помочь решить этот вопрос. Сегодня мы его обсуждали в областном акимате с представителями власти и сотрудниками пограничной службы. Мне объяснили, что, согласно статье 48 пункта 4 Закона РК «О государственной границе», выход в море разрешен только в светлое время суток. Это вопрос, в первую очередь, их личной безопасности. Были случаи со смертельным исходом. Во-вторых, это борьба с браконьерством, - пояснил Данияр Акимжанов.

Согласно Закону, доступ во внутренние и территориальные воды, а также разрешение для малотоннажных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (орудий) и ледовых орудий Казахстана, если не определен иной порядок ухода в отношении этих судов (судов), предоставляются только в светлое время суток при их возвращении в порты, доки и населенные пункты или вблизи берега по местам приписки.