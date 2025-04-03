Сколько сжиженного газа предусмотрено для Мангистау в апреле?

Для Мангистауской области в апреле предусмотрено 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, передает Lada.kz .

Авто с ГБО. Иллюстративное фото с сайта mgorod.kz/

Согласно плану поставок топлива на апрель, опубликованному Министерством энергетики РК, для АГЗС Мангистауской области выделено 18 тысяч тонн газа. 14 975 тонн должен поставить «КазГПЗ», еще 3025 тонн – АНПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод).

Напомним, мангистауские владельцы транспорта с газобаллонным оборудованием периодически испытывают дефицит топлива. Так было в октябре 2024 года, тогда дефицит связали с ремонтом оборудования на АНПЗ. В первых числах сентября желающие заправиться также отстаивали многочасовые очереди. В акимате Мангистауской области заявили, что нехватка сжиженного нефтяного газа обусловлена наплывом туристов на автомобилях с ГБО.

Жители региона опасаются, что с наступлением летнего сезона ситуация может повториться.

Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ региона, при необходимости акимат запросит у Минэнерго выделение дополнительных объемов.