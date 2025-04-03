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03.04.2025, 17:33

Сколько сжиженного газа предусмотрено для Мангистау в апреле?

Общество 0 1 243 Ольга Максимова

Для Мангистауской области в апреле предусмотрено 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, передает Lada.kz.

Авто с ГБО. Иллюстративное фото с сайта mgorod.kz/
Авто с ГБО. Иллюстративное фото с сайта mgorod.kz/

Согласно плану поставок топлива на апрель, опубликованному Министерством энергетики РК, для АГЗС Мангистауской области выделено 18 тысяч тонн газа. 14 975 тонн должен поставить «КазГПЗ», еще 3025 тонн – АНПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод).

Напомним, мангистауские владельцы транспорта с газобаллонным оборудованием периодически испытывают дефицит топлива. Так было в октябре 2024 года, тогда дефицит связали с ремонтом оборудования на АНПЗ. В первых числах сентября желающие заправиться также отстаивали многочасовые очереди. В акимате Мангистауской области заявили, что нехватка сжиженного нефтяного газа обусловлена наплывом туристов на автомобилях с ГБО.

Жители региона опасаются, что с наступлением летнего сезона ситуация может повториться.

Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ региона, при необходимости акимат запросит у Минэнерго выделение дополнительных объемов.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Businessman
Businessman
Все проблемы региона из-за туристов, дороги портят, мусорят, воду выпивают, электроэнергию расходуют... Акимату пора пластинку сменить, это уже не смешно.
03.04.2025, 13:59
Argallo
Argallo
Нехватка из-за туристов, ага конечно. А то, что большую часть топлива продают за границу это умолчат, а вот туристы такие плохие во всем виноваты, которые еще такие сякие все поголовно на своем авто, да еще и все с гбо
03.04.2025, 13:00
Око
Око
опять туристы, чтоб их... а цену на сколько подымают на газ не говорят?
03.04.2025, 12:38
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