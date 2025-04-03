Сколько сжиженного газа предусмотрено для Мангистау в апреле?

Для Мангистауской области в апреле предусмотрено 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, передает Lada.kz.
Согласно плану поставок топлива на апрель, опубликованному Министерством энергетики РК, для АГЗС Мангистауской области выделено 18 тысяч тонн газа. 14 975 тонн должен поставить «КазГПЗ», еще 3025 тонн – АНПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод).
Напомним, мангистауские владельцы транспорта с газобаллонным оборудованием периодически испытывают дефицит топлива. Так было в октябре 2024 года, тогда дефицит связали с ремонтом оборудования на АНПЗ. В первых числах сентября желающие заправиться также отстаивали многочасовые очереди. В акимате Мангистауской области заявили, что нехватка сжиженного нефтяного газа обусловлена наплывом туристов на автомобилях с ГБО.
Жители региона опасаются, что с наступлением летнего сезона ситуация может повториться.
Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ региона, при необходимости акимат запросит у Минэнерго выделение дополнительных объемов.
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