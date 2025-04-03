Сколько мангистаусцев приговорили к пожизненному сроку в этом году

В областной прокуратуре рассказали, что пожизненное заключение было вынесено за совершенные тяжкие преступления насильственного характера, в том числе в отношении малолетних, передает Lada.kz.
За истекший период 2025 года в Мангистауской области к пожизненному лишению свободы приговорены три человека.
Так, 31 января прозвучал приговор в отношении главного фигуранта уголовного дела по похищению фитнес-тренера Алины Сериковой – Нургельды Сейткалиева. Его признали виновным в похищении человека, склонении к употреблению психотропного вещества, совершении насильственных действий сексуального характера и вымогательство.
Позже потерпевшая совершила суицид, спрыгнув с высотного дома.
В марте к пожизненным срокам приговорены еще два человека, совершившие насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних (ч.4 ст.121 УК РК).
«С июня 2024 года санкция этой статьи не предусматривает другой альтернативы, кроме назначения пожизненного лишения свободы. Эти изменения приняты в рамках усиления ответственности по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Данный вид наказания отбывается в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности», - отметили в прокуратуре.
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