Сколько мангистаусцев приговорили к пожизненному сроку в этом году

В областной прокуратуре рассказали, что пожизненное заключение было вынесено за совершенные тяжкие преступления насильственного характера, в том числе в отношении малолетних, передает Lada.kz .

Арестант. Иллюстративное фото с сайта Tengrinews

За истекший период 2025 года в Мангистауской области к пожизненному лишению свободы приговорены три человека.

Так, 31 января прозвучал приговор в отношении главного фигуранта уголовного дела по похищению фитнес-тренера Алины Сериковой – Нургельды Сейткалиева. Его признали виновным в похищении человека, склонении к употреблению психотропного вещества, совершении насильственных действий сексуального характера и вымогательство.

Позже потерпевшая совершила суицид, спрыгнув с высотного дома.

В марте к пожизненным срокам приговорены еще два человека, совершившие насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних (ч.4 ст.121 УК РК).