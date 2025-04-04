Взрыв уничтожил бы и город, и людей: как спасатели предотвратили техногенную катастрофу в Актау

Корреспондент Lada.kz побеседовал с Кажимуратом Хайрушевым, возглавлявшим управление по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области в 90-х годах. Он рассказал, что в период распада Советского Союза Актау находился под угрозой техногенной катастрофы. По его словам, город мог бы не только не развиться, как туристический центр, но и вовсе исчезнуть. Однако благодаря слаженной работе спасателей удалось предотвратить опасность.

Кажимурат Хайрушев, фото автора

Кажимурат Хайрушев в беседе с редакцией Lada.kz рассказал, что в 90-х годах жителям Актау угрожала техногенная катастрофа. Он отметил, что в Мангистауской области сосредоточены химический комплекс, атомная энергетика и нефтедобывающая отрасль. В период распада Советского Союза основную нагрузку негативных последствий испытали именно химический комплекс и атомная энергетика, так как они находились в ведении Москвы.

В Казахстане не существовало государственного органа, к которому они могли бы относиться. Весь Прикаспийский горно-металлургический комбинат (ПГМК) подчинялся Министерству среднего машиностроения СССР, расположенному в Москве. Соответственно, после распада Советского Союза и исчезновения Москвы, как центра управления, химический комплекс и атомная энергетика остались без «родителей». В тот период начался хаос в химическом комплексе. Так, в 1995 году завод пластмасс, который не входил в состав ПГМК, но был частью химического комплекса, оказался в стадии банкротства, – рассказал Кажимурат Хайрушев.

По словам бывшего главы управления по чрезвычайным ситуациям региона, опасность возникла на предприятии АО «АКПО», расположенном в пригороде Актау. На территории предприятия на специализированном складе на хранении находилось более 75 тонн токсичных, взрывоопасных органических перекисных соединений, которые могли взорваться с силой, эквивалентной 74,5 тонны тротила.

Благодаря усилиям Кажимурата Хайрушева была проведена межведомственная проверка и создана рабочая группа по поручению премьер-министра, которая признала ситуацию на АО «АКПО» чрезвычайной.

Там в девяностых годах хранилось 75 тонн взрывоопасных перекисных соединений. Сроки хранения этого вещества давно истекли. Опасность самопроизвольного разогрева пероксидов с последующим взрывом была очень велика. Если бы все хранившиеся на заводе пластмасс перекисные соединения взорвались, сила взрыва могла составить 74,5 тонны в тротиловом эквиваленте, - говорит Кажимурат Хайрушев.

В подтверждение своих слов он представил все официальные документы.

В заключении рабочей группы говорится следующее:

Все количество перекисей имеет превышение срока хранения в несколько раз, что повышает их склонность к саморазогреву и взрыву, а также исключает транспортировку за пределы завода в следствие возможной самодетонации. Графический расчет радиуса разрушения и глубины продвижения ударной волны определяет сильные разрушения всей территории АО «АКПО» и возможное поражение объектов в радиусе 5 км. Ситуацию усугубляет наличие на АО «АКПО» хлорорганических соединений, которые в условиях высоких температур могут образовывать диоксин. Кроме АО «АКПО», в зону максимальных разрушений попадают объекты ТОО «Актал ЛТД»: азотно-туковый завод (АТ3), серно-кислотный завод (СК3), химикогидрометаллургический завод (ХГМЗ) и объекты РГП «МАЭК», включая реакторный завод БН-350. В случае взрыва особую опасность представляют склад шаровых резервуаров жидкого аммиака емкостью 6000 тонн, а также атомный реактор БН-350. Развитие аварийной ситуации заключается в поражении объектов высокотоксичными продуктами взрыва на глубину до 15 км, то есть захватывает территорию города Актау. В зависимости от погодных условий и направления ветра общее число пострадавших при возможной аварии оценивается от 1000 до 150 000 человек.

Кажимурат Хайрушев отметил, что жители города даже не догадывались, что Актау мог исчезнуть, если бы аварию не удалось предотвратить.

Это была закрытая информация, и только пять человек знали о ситуации. Между собой мы не обсуждали это, так как боялись последствий. Мы должны были действовать. В заключении было указано, что этот химикат способен к самовозгоранию с последующим взрывом. То есть, он долго лежит, и с течением времени из-за повышения температуры может начать возгораться, а как только появится пламя — произойдет взрыв. Моя главная задача заключалась в том, чтобы не допустить самовозгорания. Но, как этого добиться? Я не химик. На первом заседании областной комиссии мы решили проводить орошение, - говорит бывший глава управления по ЧС.

Далее было принято решение, что АО «АКПО» заключит договор с предприятием ЗАО «Анкорит», который предусматривал транспортировку перекисей в Россию, их хранение на специализированных складах, утилизацию, а также обеззараживание тары и отсеков хранения после вывоза перекисей.

Взрывоопасные вещества были вывезены в несколько этапов, и в июне 2000 года последнюю партию пероксидов вывезли с территории предприятия. Благодаря слаженным действиям межведомственной рабочей группы, созданной по инициативе Кажимурата Хайрушева, и организации вывоза опасных веществ с территории предприятия удалось предотвратить техногенную аварию. Оперативные меры сыграли ключевую роль в устранении угрозы.

К чему я все это рассказываю? В этом году Актау получил статус культурной столицы тюркского мира. И это прекрасно! Но ведь этого могло бы и не быть. Города Актау вообще могло бы не быть. Понимаете, суть моего рассказа в том, что могла произойти трагедия, но об этом никто не знает и не говорит. Главное — какая создалась ситуация, как ее предупредили, как опередили этот взрыв, и люди остались живы. Люди живы-здоровы, Актау жив, и он встречает гостей из других стран. А взрыв? А взрыва не было! Возможность взрыва была предотвращена! Приглашая в Актау дорогих гостей, власти области и города даже не задумывались пригласить спасителей этого города. Тем более, в этом году исполняется 30 лет со дня образования Комитета по чрезвычайным ситуациям РК (МЧС РК) и 25 лет со дня предотвращения возможной аварии. Дети, которые 25 лет назад были младенцами, должны помнить, что благодаря спасателям они живы и здоровы. А тем, кому тогда было за двадцать, сейчас уже 45 и более лет, и, возможно, многие из них сейчас находятся у власти, — отметил Кажимурат Хайрушев.

Кажимурат Хайрушев подчеркнул, что хочет донести до жителей Актау важную мысль: о спасателях не следует забывать, ведь именно благодаря им город живет, развивается и встречает гостей.

Напомним, в областном центре пройдет ряд мероприятий с участием иностранных гостей. Реализация проекта обойдется в 2,5 миллиарда тенге.

В рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира 2025 года» состоятся концерты, музыкальные спектакли и шоу дронов.