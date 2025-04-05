Чего жители Актау ожидают от статуса культурной столицы тюркского мира?

В конце прошлого года Актау получил статус культурной столицы тюркского мира. По этим причинам в областном центре проходит ряд масштабных мероприятий. Из областного бюджета на эти цели выделили 2,5 млрд тенге. Lada.kz узнала, чего жители Актау ожидают от нового положения города.

Фотоколлаж: Lada.kz

С 4 апреля на набережной областного центра стартовал ряд мероприятий, приуроченный к новому статусу Актау как культурной столицы тюркского мира. В город съезжаются десятки представителей разных стран.

В связи со сложившимися обстоятельствами, корреспондент Lada.kz узнал, как, по мнению горожан, новое положение скажется на дальнейшей судьбе Актау.

Подробнее – в видеоопросе.

Ранее Lada.kz публиковала фотоисторию о том, как город готовился к событию. Ознакомиться с ней можно по ссылке.