Более 333 миллионов тенге готова потратить полиция Мангистау на покупку автомобилей

На сайте госзакупок появился лот, в котором указано, что департамент полиции Мангистауской области намерен приобрести 11 седанов и восемь кроссоверов общей стоимостью порядка 333 миллионов тенге, передает Lada.kz .

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На сайте государственных закупок Республики Казахстан появилось объявление на приобретение автотранспортных средств. Тендер объявил департамент полиции региона.

Приём заявок на участие в тендере начался 4 апреля 2025 года и завершится 11 апреля в 9 утра.

В одной заявке указаны шесть лотов. Полиция Мангистау планирует закупить:

9 седанов по 15 050 000 тенге;

2 седана по 13 050 000 тенге;

8 кроссоверов по 21 490 000 тенге;

В общем на эти цели из бюджета полиция региона готова выделить 333 миллиона 470 тысяч тенге (без учета НДС).

Согласно технической спецификации на покупку одного кроссовера, следует следующее:

Объем двигателя: не менее 2497 cм3, но не более 2999 см3. Тип двигателя: не менее 4 цилиндровый. Коробка передач: автоматическая. Тип топлива: бензиновая. Габаритные размеры: длина не менее 4 660 мм, ширина не менее 1 855 мм, высота не менее 1660 мм. Колесная база (мм): не менее 2 755 мм. Тип привода: полный, Максимальная мощность, лс.: не менее 190. Максимальный крутящий момент, Нм: не менее 242. Дополнительная характеристика: Мультифункциональное рулевое колесо. Bluetooth для подключения мобильных устройств. Электроусилитель рулевого управления. Передние и задние электростеклоподъемники. Регулировка сиденья водителя по высоте. Дефлекторы обдува для задних пассажиров. Кондиционер. Система выбора режима движения. 6 динамиков. Аудиосистема с радио, RDS и USB входом. Ключ с дистанционным управлением центральным замком. Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету. Иммобилайзер. Система контроля давления в шинах. Крепления 2-го ряда для детских сидений. Помощник при трогании в гору НАС. Задние дисковые тормоза. Система стабилизации ESC. Антиблокировочная система тормозов. Передние боковые подушки безопасности. Фронтальные подушки безопасности. Розетки 12V для передних и задних пассажиров. Функция складывания задних сидений 60/40. Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом. Стеклоочистители. Подогрев передних сидений. Подогрев руля. Индикатор низкого уровня омывающей жидкости. Боковые зеркала с электроприоводом и подогревом. Легкосплавные диски не менее 18'' с шинами 235/60 R18. Электропривод складывания зеркал заднего вида. Светодиодные дневные ходовые огни. Светодиодные противотуманные фары. Полностью светодиодные фары. Дополнительно: СГУ, окраска согласно СТ РК, комплект зимних шин, ковры салона. В стоимость техники входит уплата утилизационного сбора, таможенных, налоговых сборов и всех других пошлин. Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, - говорится в технической спецификации.

Исходя из характеристик, указанных в технической спецификации на покупку седанов, можно предположить, что речь идет об автомобилях марки Hyundai Sonata, Toyota Camry или Kia K5.

Указанные марки автомобилей являются предположительными.

Напомним, в декабре 2024 года полиция Мангистау получила новые служебные автомобили. Автопарк полиции Мангистауской области пополнился 12 новыми служебными автомобилями. Большая часть спецтранспорта передана участковым инспекторам полиции, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан в отдаленных населенных пунктах.

В 2024 году полицейское ведомство региона выставило на продажу использованные автомобили и спецтранспорт через электронный аукцион.