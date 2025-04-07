Более 333 миллионов тенге готова потратить полиция Мангистау на покупку автомобилей

На сайте госзакупок появился лот, в котором указано, что департамент полиции Мангистауской области намерен приобрести 11 седанов и восемь кроссоверов общей стоимостью порядка 333 миллионов тенге, передает Lada.kz.
На сайте государственных закупок Республики Казахстан появилось объявление на приобретение автотранспортных средств. Тендер объявил департамент полиции региона.
Приём заявок на участие в тендере начался 4 апреля 2025 года и завершится 11 апреля в 9 утра.
В одной заявке указаны шесть лотов. Полиция Мангистау планирует закупить:
В общем на эти цели из бюджета полиция региона готова выделить 333 миллиона 470 тысяч тенге (без учета НДС).
Согласно технической спецификации на покупку одного кроссовера, следует следующее:
Объем двигателя: не менее 2497 cм3, но не более 2999 см3. Тип двигателя: не менее 4 цилиндровый. Коробка передач: автоматическая. Тип топлива: бензиновая. Габаритные размеры: длина не менее 4 660 мм, ширина не менее 1 855 мм, высота не менее 1660 мм. Колесная база (мм): не менее 2 755 мм. Тип привода: полный, Максимальная мощность, лс.: не менее 190. Максимальный крутящий момент, Нм: не менее 242. Дополнительная характеристика: Мультифункциональное рулевое колесо. Bluetooth для подключения мобильных устройств. Электроусилитель рулевого управления. Передние и задние электростеклоподъемники. Регулировка сиденья водителя по высоте. Дефлекторы обдува для задних пассажиров. Кондиционер. Система выбора режима движения. 6 динамиков. Аудиосистема с радио, RDS и USB входом. Ключ с дистанционным управлением центральным замком. Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету. Иммобилайзер. Система контроля давления в шинах. Крепления 2-го ряда для детских сидений. Помощник при трогании в гору НАС. Задние дисковые тормоза. Система стабилизации ESC. Антиблокировочная система тормозов. Передние боковые подушки безопасности. Фронтальные подушки безопасности. Розетки 12V для передних и задних пассажиров. Функция складывания задних сидений 60/40. Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом. Стеклоочистители. Подогрев передних сидений. Подогрев руля. Индикатор низкого уровня омывающей жидкости. Боковые зеркала с электроприоводом и подогревом. Легкосплавные диски не менее 18'' с шинами 235/60 R18. Электропривод складывания зеркал заднего вида. Светодиодные дневные ходовые огни. Светодиодные противотуманные фары. Полностью светодиодные фары. Дополнительно: СГУ, окраска согласно СТ РК, комплект зимних шин, ковры салона. В стоимость техники входит уплата утилизационного сбора, таможенных, налоговых сборов и всех других пошлин. Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, - говорится в технической спецификации.
Исходя из характеристик, указанных в технической спецификации на покупку седанов, можно предположить, что речь идет об автомобилях марки Hyundai Sonata, Toyota Camry или Kia K5.
Указанные марки автомобилей являются предположительными.
Напомним, в декабре 2024 года полиция Мангистау получила новые служебные автомобили. Автопарк полиции Мангистауской области пополнился 12 новыми служебными автомобилями. Большая часть спецтранспорта передана участковым инспекторам полиции, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан в отдаленных населенных пунктах.
В 2024 году полицейское ведомство региона выставило на продажу использованные автомобили и спецтранспорт через электронный аукцион.
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