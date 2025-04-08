В одном из жилых массивов близ Актау весь день не будет электричества

Об отключении электроэнергии на весь день сообщает акимат села Умирзак, передает Lada.kz .

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Сообщается, что в домах жителей села не будет электричества с 11:00 до 18:00 часов сегодня, 8 апреля.

Как уточнили в акимате, отключение связано с проведение ремонта на КТП (комплектная трансформаторная подстанция).

Также об отсутствии электроэнергии сообщают жители и организации 3Б микрорайона Актау.

Напомним, ранее сообщалось, что ГКП «АУЭС» сегодня не запланированы планово-предупредительные работы, за исключением устранения аварийных ситуаций.