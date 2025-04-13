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13.04.2025, 11:12

Дефектные «карманы» автобусных остановок «штопают» в Актау

Общество 0 1 695 Сергей Кораблев

В связи с обильными осадками в конце марта на асфальте в «кармашках» автобусных остановок образовались ямы. В настоящее время подрядная организация выполняет требование по исправлению дефектных мест на восьми остановочных пунктах, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

В 2024 году по заказу городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог в Актау были построены 20 новых остановок и обустроены «карманы». Однако после сильных ливней и обильного снегопада  состояние асфальта там  ухудшилось.

Чиновники выставили требование подрядной организации в лице ТОО «Алаш Констракшн» ответственной за выполнение данных работ, реконструировать асфальтовое покрытие в соответствии с гарантийным сроком за счет собственных средств.

Согласно плану, реконструкции подлежат восемь остановочных «карманов» общей площадью 750 квадратных метров.

На сегодняшний день проведены работы на площади около 300 квадратных метров. 

Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, - обратились к жителям Актау в городском акимате.

Напомним, жители Актау возмутились состоянием нового дорожного покрытия. Корреспондент Lada.kz показал неровности и колдобины, которые доставляют немало неудобств для автовладельцев. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
реконструи"реконструировать асфальтовое покрытие в соответствии с гарантийным сроком за счет собственных средств."--------Передайте этой "тяп-ляп" компании чтобы на правом съезде у Дома связи залили бетоном ливнёвку раз они не могут по нормальному сделать усиленные решётки которые представляют опасность для проезда!
13.04.2025, 07:27
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