Актау сегодня: дороги в культурной столице тюркского мира нуждаются в ремонте

После обильных осадков на некоторых участках автодорог по городу образовались ямы. Корреспондент Lada.kz показал неровности и колдобины, которые доставляют немало неудобств для автовладельцев.
Именно после дождей в некоторых местах на дорожном полотне появились неровности, а где они уже были, то стали больше.
Редакция Lada.kz решила показать участки, где крайне необходим ямочный ремонт во избежание аварийных ситуаций, которые могут привести к серьезным последствиям.
Так, на Т-образном перекрестке между 23 и 24 микрорайонами после дождей образовалась воронка.
Водителям приходится ее объезжать.
А вот у здания батальона дорожно-патрульной полиции выбоина на дороге стала значительно больше. Из-за этого водителям приходится сбавлять газ, чтобы не повредить машину.
Между 2 и 3 микрорайонами углубление засыпали щебенкой, но это никак не облегчило движение.
Напротив дома №35 в 6 микрорайоне углубление на дороге только стало образовываться.
Дорога на дачные общества требует капитального ремонта.
У жилого массива «Жалын» творится настоящий беспредел.
Напротив дома №43 в 26 микрорайоне водителям также приходится объезжать участок разбитой дороги.
Пробки и заторы в движении транспорта вызывают неровности на перекрестке между 8, 8А, 10 и 11 микрорайонами. Автовладельцы отмечают, что она появилась как раз-таки после дождей.
Ситуация только ухудшается. Кстати, именно здесь проводилась замена магистрального трубопровода.
На подъезде в поликлинику №1 с центральной дороги водителей также поджидает дорожная «неприятность».
Задача Lada.kz в данном фоторепортаже - показать властям, с чем ежедневно сталкиваются автовладельцы. И это только мизерная часть ям, которые мы засняли.
Напомним, адвокат Айбек Суюндуков рассказал, как поступать водителям Актау в случае получения механических повреждений автомобиля из-за попадания в дорожную яму.
Ранее сообщалось, что новое асфальтовое покрытие на правом съезде перекрестка между 11, 14 и 12 микрорайонами после обильных осадков стало разрушаться.
Власти озвучили, где планируют в 2025 году в Актау провести ямочный и средний ремонт автодорог.
С какими проблемами сталкиваются автовладельцы в результате наезда на ямы в дорожном полотне, рассказал местный автослесарь Игорь Заричанский.
Комментарии3 комментарий(ев)