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31.03.2025, 15:53

Актау сегодня: дороги в культурной столице тюркского мира нуждаются в ремонте

История в фотографиях 0 2 627 Сергей Кораблев

После обильных осадков на некоторых участках автодорог по городу образовались ямы. Корреспондент Lada.kz показал неровности и колдобины, которые доставляют немало неудобств для автовладельцев.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Именно после дождей в некоторых местах на дорожном полотне появились неровности, а где они уже были, то стали больше.

Редакция Lada.kz решила  показать участки, где крайне необходим ямочный ремонт во избежание аварийных ситуаций, которые могут привести к серьезным последствиям.

Так, на Т-образном перекрестке между 23 и 24 микрорайонами после дождей образовалась воронка.

Водителям приходится ее объезжать.

А вот у здания батальона дорожно-патрульной полиции выбоина на дороге стала значительно больше. Из-за этого водителям приходится сбавлять газ, чтобы не повредить машину.

Между 2 и 3 микрорайонами углубление засыпали щебенкой, но это никак не облегчило движение.

Напротив дома №35 в 6 микрорайоне углубление на дороге только стало образовываться.

Дорога на дачные общества требует капитального ремонта.

У жилого массива «Жалын» творится настоящий беспредел.

Напротив дома №43 в 26 микрорайоне водителям также приходится объезжать участок разбитой дороги.

Пробки  и заторы в движении транспорта вызывают неровности на перекрестке между 8, 8А, 10 и 11 микрорайонами. Автовладельцы отмечают, что она появилась как раз-таки после дождей.

Ситуация только ухудшается. Кстати, именно здесь проводилась замена магистрального трубопровода.

На подъезде в поликлинику №1 с центральной дороги водителей также поджидает дорожная «неприятность».

Задача Lada.kz в данном фоторепортаже - показать властям, с чем ежедневно сталкиваются  автовладельцы. И это только мизерная часть ям, которые мы засняли.

Напомним, адвокат Айбек Суюндуков рассказал, как поступать водителям Актау в случае получения механических повреждений автомобиля из-за попадания в дорожную яму.

Ранее сообщалось, что новое асфальтовое покрытие на правом съезде перекрестка между 11, 14 и 12 микрорайонами после обильных осадков стало разрушаться.

Власти озвучили, где планируют в 2025 году в Актау провести ямочный и средний ремонт автодорог.

С какими проблемами сталкиваются автовладельцы в результате наезда на ямы в дорожном полотне, рассказал местный автослесарь Игорь Заричанский.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
и смех, и смех
31.03.2025, 12:03
fox1167
fox1167
Двух руководителей в акимате (отдел ЖКХ и Автомобильных дорог) надо снять с должностей! Засиделись в креслах! Задницу не могут оторвать!
31.03.2025, 11:34
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"культурной столице тюркского мира" в каком месте смеяться не могу понять.
31.03.2025, 11:24
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