Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау

С какими проблемами сталкиваются автовладельцы в результате наезда на ямы в дорожном полотне, рассказал местный автослесарь Игорь Заричанский, сообщает Lada.kz .

Игорь Заричанский. Фото из личного архива

По словам Игоря Заричанского, обращений в связи с образовавшимися ямами после недавних обильных дождей стало больше. В основном страдают машины с низкопрофильными шинами.

В день мужчине поступает по 4-5 мятых дисков и в таком же количестве разбитой резины.

Специалист, проработавший в этой сфере уже более 15 лет, не успевает принимать клиентов, так как работа с дисками и резиной очень долгая. Одна резина варится около часа, отмечает он.

Помимо колес порой происходят поломки ходовой части, дополнил Игорь Заричанский, а также возможны аварийные ситуации, которые могут привести к ДТП.

Напомним, адвокат Айбек Суюндуков рассказал, как поступать водителям Актау в случае получения механических повреждений автомобиля из-за попадания в дорожную яму.

Ранее сообщалось, что новое асфальтовое покрытие на правом съезде перекрестка между 11, 14 и 12 микрорайонами после обильных осадков стало разрушаться.

Власти озвучили, где планируют в 2025 году в Актау провести ямочный и средний ремонт автодорог.