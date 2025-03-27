Ямочный ремонт запланирован в Актау почти на 13 тысячах квадратных метров дорог

Где планируют в 2025 году в Актау провести ямочный и средний ремонт автодорог, сообщает Lada.kz со ссылкой на городской акимат.
По данным городской администрации, в этом году запланировано провести ямочный ремонт 12 769 квадратных метров автодорог. С начала года выполнены работы по укладке асфальтового покрытия на площади 1 000 квадратных метров.
Кроме того, в 2025 году, по данным акимата, запланирован средний ремонт трех автомобильных дорог в Актау:
В ходе ямочного ремонта некоторые дороги будут временно закрыты. Просим жителей города отнестись с пониманием, — сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау Асхат Нурмухан.
Напомним, жители Актау возмутились состоянием нового дорожного покрытия. Новое асфальтовое покрытие на правом съезде перекрестка между 11, 14 и 12 микрорайонами после обильных осадков стало разрушаться.
Из-за обильных осадков произошло размытие грунта и новые подземные мусорные контейнеры провалились под землю.
В этом году содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров обойдется бюджету в 316 330 267 тенге.
Кайрат Хасанов, заместитель директора по воспитательной работе школы «Өркен», рассказал, что бы он сделал, будь акимом города, решая проблему разбитых дорог.
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