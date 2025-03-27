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27.03.2025, 08:00

Ямочный ремонт запланирован в Актау почти на 13 тысячах квадратных метров дорог

Общество 0 1 892 Лиана Рязанцева

Где планируют в 2025 году в Актау провести ямочный и средний ремонт автодорог, сообщает Lada.kz со ссылкой на городской акимат.

Фото пресс-службы акимата Актау
Фото пресс-службы акимата Актау

По данным городской администрации, в этом году запланировано провести ямочный ремонт 12 769 квадратных метров автодорог. С начала года выполнены работы по укладке асфальтового покрытия на площади 1 000 квадратных метров.

Кроме того, в 2025 году, по данным акимата, запланирован средний ремонт трех автомобильных дорог в Актау:

  • Дорога №9г в 27 микрорайоне – от «Зеленого» рынка до ТЦ «Байтерек» (935 м).  
  • Дорога №10а – между 4 микрорайоном и площадью Т. Шевченко (590 м).
  • Дорога №10 в 6 микрорайоне – от АО «Мангистаумунайгаз» до пересечения с магазином «Дана» (575 м).

В ходе ямочного ремонта некоторые дороги будут временно закрыты. Просим жителей города отнестись с пониманием, — сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау Асхат Нурмухан.

Напомним, жители Актау возмутились состоянием нового дорожного покрытия. Новое асфальтовое покрытие на правом съезде перекрестка между 11, 14 и 12 микрорайонами после обильных осадков стало разрушаться.  

Из-за обильных осадков произошло размытие грунта и новые подземные мусорные контейнеры провалились под землю.

В этом году содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров обойдется бюджету в 316 330 267 тенге.

Кайрат Хасанов, заместитель директора по воспитательной работе школы «Өркен», рассказал, что бы он сделал, будь акимом города, решая проблему разбитых дорог.

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