Если бы я был акимом: завуч частной школы предложил решение проблемы разбитых дорог в Актау

Кайрат Хасанов, заместитель директора по воспитательной работе школы «Өркен», рассказал, что бы он сделал, будь акимом города, решая проблему разбитых дорог, передает Lada.kz .

Фото instagram.com/kairatkhassanov

Кайрат Хасанов на своей странице в Instagram рассказал, что бы он сделал, будь акимом города, для решения проблемы разбитых дорог.

Во-первых, я бы вышел к народу и публично извинился за беспорядок в городе. Во-вторых, я бы ходатайствовал об отмене налога на транспорт за этот год для всех жителей области. В-третьих, заключив меморандум с частными СТО, организовал бы бесплатный ремонт автомобилей, пострадавших в период с 20 по 24 марта. Четвёртым шагом стало бы публичное привлечение к ответственности должностных лиц, которые ранее принимали проблемные участки дорог. Пятое: я бы внёс в чёрный список все компании, причастные к некачественному ремонту дорог. И, наконец, я бы нанял кризис-менеджера из частного сектора для решения этих вопросов, — написал Кайрат.

А также Кайрат Хасанов отметил, что предпринял бы дополнительные шаги для решения дорожных проблем:

Я бы презентовал городу локальный, понятный и краткосрочный план по устранению недостатков, связанных с состоянием дорог. Во всеуслышание назначил бы ответственных лиц и чётко обозначил сроки выполнения плана. Определил бы даты промежуточных итогов, чтобы контролировать ход работ. Лично присутствовал бы на приёмке каждого отдельного участка, чтобы убедиться в качестве выполненного ремонта. Кроме того, соблюдая принципы гласности, я бы проводил регулярные отчётные встречи с жителями в онлайн-формате с возможностью сохранения эфира, — подытожил Кайрат Хасанов.

Напомним, жители Актау возмутились состоянием нового дорожного покрытия. Новое асфальтовое покрытие на правом съезде перекрестка между 11, 14 и 12 микрорайонами после обильных осадков стало разрушаться.

Из-за обильных осадков произошло размытие грунта и новые подземные мусорные контейнеры провалились под землю.

В этом году содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров обойдется бюджету в 316 330 267 тенге.