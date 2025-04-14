18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.21
590.09
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.04.2025, 15:22

Вниманию жителей! Набережную Актау обрабатывают от грызунов

Общество 0 1 806 Наталья Вронская

В областном центре началась весенняя дератизация: работы охватят прибрежные территории, микрорайоны и детские площадки, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото: Актауский городской акимат
Фото: Актауский городской акимат

С 15 апреля в Актау и пригороде стартовали плановые дератизационные мероприятия. Цель – обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и предотвратить распространение грызунов (крыс и мышей) в период их активного размножения.

Как сообщили в акимате, травля грызунов проводится в следующих зонах:

  • прибрежная территория и район морского порта Актау;
  • поселки Умирзак и Акжелкен (бывший Приморский);
  • 16, 17, 18, 19 и 20 микрорайоны в Актау.

По информации специалистов, реализация мероприятий позволит достичь сразу нескольких целей:

  • прерывание репродуктивного цикла грызунов, так как весна – пик брачного сезона и увеличения численности;
  • снижение эпидемиологических рисков, связанных с потенциальной передачей болезней человеку;
  • предотвращение порчи городской инфраструктуры – грызуны способны повреждать электрокабели, трубы, стройматериалы;
  • защита объектов питания и мест хранения отходов – дератизация уменьшит вероятность проникновения грызунов в эти зоны.

В рамках текущего этапа также будет проведена дезинсекция (уничтожение блох) на детских площадках в Актау, а также в посёлках Акжелкен и Умирзак.

Работы выполняет специализированная компания ТОО «Медик-Гигиенист», имеющая государственную лицензию на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в сфере здравоохранения. Применяемые препараты сертифицированы и безопасны для населения и домашних животных.

Второй этап – осенняя дератизация – запланирован на октябрь-ноябрь текущего года.

Городские власти призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, ограничить доступ детей и животных к местам обработки в указанные даты.

Нужно отметить, что население областного центра не раз жаловалось на засилье опасных грызунов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
bekenova
bekenova
Саламатсызба , масалар толып кетты Приморскте, соны колга алыншы.
15.04.2025, 04:22
bekenova
bekenova
Саламатсызба , масалар толып кетты Приморскте, соны колга алыншы.
15.04.2025, 04:22
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Стало известно, сколько актер Ефремов заработал денег в колонииНовости Мира
25.03.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.