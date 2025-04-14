Вниманию жителей! Набережную Актау обрабатывают от грызунов

В областном центре началась весенняя дератизация: работы охватят прибрежные территории, микрорайоны и детские площадки, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото: Актауский городской акимат

С 15 апреля в Актау и пригороде стартовали плановые дератизационные мероприятия. Цель – обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и предотвратить распространение грызунов (крыс и мышей) в период их активного размножения.

Как сообщили в акимате, травля грызунов проводится в следующих зонах:

прибрежная территория и район морского порта Актау;

поселки Умирзак и Акжелкен (бывший Приморский);

16, 17, 18, 19 и 20 микрорайоны в Актау.

По информации специалистов, реализация мероприятий позволит достичь сразу нескольких целей:

прерывание репродуктивного цикла грызунов, так как весна – пик брачного сезона и увеличения численности;

снижение эпидемиологических рисков, связанных с потенциальной передачей болезней человеку;

предотвращение порчи городской инфраструктуры – грызуны способны повреждать электрокабели, трубы, стройматериалы;

защита объектов питания и мест хранения отходов – дератизация уменьшит вероятность проникновения грызунов в эти зоны.

В рамках текущего этапа также будет проведена дезинсекция (уничтожение блох) на детских площадках в Актау, а также в посёлках Акжелкен и Умирзак.

Работы выполняет специализированная компания ТОО «Медик-Гигиенист», имеющая государственную лицензию на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в сфере здравоохранения. Применяемые препараты сертифицированы и безопасны для населения и домашних животных.

Второй этап – осенняя дератизация – запланирован на октябрь-ноябрь текущего года.

Городские власти призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, ограничить доступ детей и животных к местам обработки в указанные даты.

Нужно отметить, что население областного центра не раз жаловалось на засилье опасных грызунов.