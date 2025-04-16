Спасатели Мангистау готовятся к купальному сезону

О готовности спасателей Мангистау к началу купального сезона и дате его официального открытия в Актау рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает Lada.kz .

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В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что официально по РК купальный сезон начинается с 1 июня согласно приказу МВД РК №34 «Об утверждении правил безопасности на водоемах».

Учитывая климатические особенности Мангистауской области, патрулирование опасных и запрещенных для купания участков начнется уже с 1 мая. С целью отработки готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде проводятся учения. В ходе учений подробно проработываются вопросы взаимодействия спасательных подразделений, порядка оперативного реагирования, а также доставки пострадавшего гражданина в областную больницу, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что традиционно купальным считается период летних каникул — с 1 июня по 31 августа. Однако в Мангистауской области сезон может стартовать уже с 1 мая и продлиться до 31 сентября.

На вооружении спасателей ДЧС Мангистауской области для несения дежурств и спасательных работ имеется специальная техника, плавательные средства, средства для спасения на воде, водолазное снаряжение.

Спасатели полностью готовы к предстоящему купальному сезону, - заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасатели Мангистау перешли на летнюю форму одежды.