Ночные хищники напугали жителей Актау (видео)

К жителям 15 микрорайона уже два дня подряд наведываются животные, напоминающие корсаков, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По словам жильцов ЖК «Каспий Самалы», вторую ночь подряд они стали замечать, как около дома №66, предположительно, бегают корсаки. Судя по видео, людей животные явно опасаются.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и члена общественного совета министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков считает, что это не корсак, а более крупное, по сравнению с ним, животное.

Утверждать, что это шакал – нелогично, потому что он пугливое животное и старается не пересекаться с человеком. Скорее всего, это гибрид шакала с собакой. При их скрещивании у потомства первого поколения больше проявляются внешние признаки шакала, зато, видимо, под влиянием собачьих генов притупляется страх перед человеком, - предположил эксперт.

По мнению Адильбека Козыбакова, вероятнее всего, животные прибежали со степи в поисках пищи, которыми чаще всего являются грызуны.

Этот вопрос нужно изучать, и сразу утверждать сложно, какое именно это животное, - отметил Адильбек Козыбаков.

Ранее в Сети появилось видео семейства корсаков, которое умилило жителей Мангистауской области.