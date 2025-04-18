Модернизация битумного завода в Актау может закончиться раньше срока

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов посетил битумный завод ТОО «СП «Caspi Bitum» в Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Фото: пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»

Глава нацкорпорации проинспектировал ход реализации проекта по увеличению мощности переработки нефти с 1 до 1,5 миллиона тонн в год, что позволит нарастить выпуск дорожного битума с 500 до 750 тысяч тонн в год. Работы начались в ноябре 2024 года.

Было отмечено значительное опережение графика: по состоянию на 17 апреля фактический прогресс строительно-монтажных работ достиг 98%. Активно ведутся подготовительные работы к пусконаладке. В частности, проведены индивидуальные испытания оборудования, осуществлена поставка нефти в количестве 23 тысяч тонн, общий объем поставки нефти в апреле составит 35 тысяч тонн.

В условиях постоянно растущего спроса на дорожный битум в Казахстане модернизация Актауского завода «Caspi Bitum», одного из ключевых поставщиков отечественного битума в стране, является стратегически важной для развития автодорожной отрасли.

На период реализации проекта по модернизации завода было задействовано более 260 работников и 13 единиц спецтехники.

Асхат Хасенов поручил руководству ТОО «СП «Caspi Bitum» обеспечить безопасный пуск завода с выводом на технологический режим.

Напомним, производство модифицированного битума в Актау начали в 2015 году. В 2023 году сообщалось о снижении производства нефтепродукта в областном центре. Уже в 2024 году КМГ заявил о намерении ощутимо увеличить мощность битумного завода.