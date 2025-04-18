Глава государства обратил внимание на недостатки в образовании и здравоохранении Мангистау

Глава государства обратил внимание на важность повышения качества образования в области.

Несмотря на принятые меры по улучшению качества образования в регионе, результаты работы неутешительны. Охват детей дошкольным обучением от 2 до 6 лет составляет 93,9%. Вместе с тем сохраняется еще дефицит мест – в очереди стоят около 3,5 тысяч детей. Есть проблемы с качеством образования. В прошлом году для оценки уровня школьного образования в области был проведен специальный тест. В результате 37% детей показали низкие результаты качества знаний. Более того, по результатам ЕНТ 2024 года практически 1,5 тысячи выпускников (20%) не смогли преодолеть пороговый уровень, что является одним из худших результатов по республике.

В январском ЕНТ текущего года треть учащихся из более 8 тысяч участников не преодолела пороговый показатель. Имеются серьезные проблемы в разрыве качества знаний между сельскими и городскими школами региона, в том числе между Актау и Жанаозеном. Сохраняется дефицит ученических мест – около 14 тысяч.

До сих пор не решена проблема трехсменных и аварийных школ.

Фонду «Самрук-Қазына» совместно с акиматом области следует ускорить строительство комфортных школ. Наряду с этим необходимо продолжить строительство качественных стандартных школ. В целях решения проблемных вопросов принята Региональная дорожная карта по развитию системы образования Мангистауской области на 2023-2029 годы. Однако конкретных результатов еще нет. Необходимо активизировать усилия по ее качественному и полному исполнению, - сказал Президент.