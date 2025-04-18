Глава государства обратил внимание на недостатки в образовании и здравоохранении Мангистау

Касым Жомарт Токаев в ходе совещания подробно остановился на минусах систем образования и здравоохранения региона. По мнению Главы государства, результаты работы в этих сферах неутешительные, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства обратил внимание на важность повышения качества образования в области.
Несмотря на принятые меры по улучшению качества образования в регионе, результаты работы неутешительны. Охват детей дошкольным обучением от 2 до 6 лет составляет 93,9%. Вместе с тем сохраняется еще дефицит мест – в очереди стоят около 3,5 тысяч детей. Есть проблемы с качеством образования. В прошлом году для оценки уровня школьного образования в области был проведен специальный тест. В результате 37% детей показали низкие результаты качества знаний. Более того, по результатам ЕНТ 2024 года практически 1,5 тысячи выпускников (20%) не смогли преодолеть пороговый уровень, что является одним из худших результатов по республике.
В январском ЕНТ текущего года треть учащихся из более 8 тысяч участников не преодолела пороговый показатель. Имеются серьезные проблемы в разрыве качества знаний между сельскими и городскими школами региона, в том числе между Актау и Жанаозеном. Сохраняется дефицит ученических мест – около 14 тысяч.
До сих пор не решена проблема трехсменных и аварийных школ.
Фонду «Самрук-Қазына» совместно с акиматом области следует ускорить строительство комфортных школ. Наряду с этим необходимо продолжить строительство качественных стандартных школ. В целях решения проблемных вопросов принята Региональная дорожная карта по развитию системы образования Мангистауской области на 2023-2029 годы. Однако конкретных результатов еще нет. Необходимо активизировать усилия по ее качественному и полному исполнению, - сказал Президент.
Отметил Касым-Жомарт Токаев и «минусы» системы здравоохранения в регионе.
Имеются недостатки в системе здравоохранения области. Несмотря на снижение младенческой смертности в регионе, по сравнению с ситуацией в стране этот показатель остается на высоком уровне. В области отмечается снижение заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. Однако сохраняется высокий удельный вес запущенных случаев онкологии. В целом наблюдается низкий уровень укомплектованности бригадами скорой помощи, - сказал Президент.
Не смог обойти своим вниманием Глава государства и случаи отравления детей в школах.
Следует особо отметить о вопиющих случаях массового отравления детей в образовательных организациях. Это недопустимо. В прошлом году пострадало свыше 400 детей, в этом году – 42 ребенка. Это говорит о серьезных проблемах в обеспечении безопасности питания детей в школах области. Поручаю Правительству совместно с профильными государственными органами взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности учащихся. Следует выстроить качественную работу с организациями, обслуживающими учреждения образования. Акимат не должен допускать таких случаев. Социальная сфера имеет особое значение. Казахстан – социальное государство.
Государство выполняет соответствующие социальные обязательства. Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь. В мире такая практика встречается редко. Но для нас это непоколебимая позиция. Есть и другая сторона проблемы. Отдельные граждане прибегают к разным уловкам, чтобы получить социальные льготы и пособия. Можно даже сказать, что появилось социальное мошенничество. Такие люди наносят ущерб как государству, так и обществу. Помощь должна быть оказана действительно нуждающимся людям, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В заключении своей речи на совещании Президент подвел итоги.
«Повторяю: необходимо всесторонне проанализировать систему социальной поддержки. Поддерживаю предложение акима области по активному проведению геологоразведочных работ для выявления месторождений редкоземельных металлов. Правительству нужно уделить особое внимание этой проблеме. Все вопросы повестки рассмотрены. Поручения должны быть выполнены своевременно. Каждая проблема будет под моим личным контролем. Будущее нашей страны – только в наших руках. Никто за нас не сделает нашу работу. Это напрямую относится к Мангистауской области.
Мое первое требование – работать честно. Второе – мы все должны быть прогрессивными. Третье – мы должны обеспечить молодое поколение качественным образованием, правильным воспитанием и создать условия для их будущего.
Что касается Мангистауской области, то мы должны показать этот регион как образец динамичного развития. Нужно всесторонне использовать потенциал региона».
Помимо прочего, властям поручено разработать комплексный план по развитию туристической зоны «Мангистау».
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